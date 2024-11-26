Суд оставил в силе арест замначальника метро Москвы Дощатова по делу о взятке
Мосгорсуд признал законным арест арест первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова, который ранее был помещен в СИЗО по обвинению во взятке, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.
24 октября Басманный суд арестовал Дощатова, удовлетворив ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста на срок до 22 декабря. Ему предъявлено обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дощатову грозит до 15 лет колонии, но вину он не признает.
По версии следствия, Дощатов получил в ноябре 2023 г. от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля Toyota модели RAV4 стоимостью 4,8 млн руб. Автомобиль Дощатов получил после того, как был заключен с компанией контракт на 3 млрд руб., однако работы были выполнены только на 1 млрд, а остальная сумма была похищена. По данным газеты, взятка должна была нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью. По делу также проходят еще несколько человек, в отношении которых расследуется дело о мошенничестве.