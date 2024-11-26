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Суд оставил в силе арест замначальника метро Москвы Дощатова по делу о взятке

Ведомости

Мосгорсуд признал законным арест арест первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова, который ранее был помещен в СИЗО по обвинению во взятке, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

24 октября Басманный суд арестовал Дощатова, удовлетворив ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста на срок до 22 декабря. Ему предъявлено обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дощатову грозит до 15 лет колонии, но вину он не признает.

По версии следствия, Дощатов получил в ноябре 2023 г. от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля Toyota модели RAV4 стоимостью 4,8 млн руб. Автомобиль Дощатов получил после того, как был заключен с компанией контракт на 3 млрд руб., однако работы были выполнены только на 1 млрд, а остальная сумма была похищена. По данным газеты, взятка должна была нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью. По делу также проходят еще несколько человек, в отношении которых расследуется дело о мошенничестве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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