Госдума приняла законы о наказании за незаконный оборот данных на сайтах

Другой принятый закон предусматривает введение уголовной ответственности за утечку данных. Инициаторами также выступила группа сенаторов и депутатов Госдумы. В частности, будет дополнена ст. 272 УК РФ за незаконное использование, передачу, сбор, хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее обработки. За это предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 000 руб. либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок. В зависимости от размера утечки, а также использования служебного положения наказание может быть ужесточено.