В России утвердили новые штрафы за утечку медицинских данных
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который предполагает штрафы за передачу персональных данных о состоянии здоровья. Соответствующая информация появилась на сайте Госдумы.
Согласно законопроекту, штрафы вводят за действия оператора, которые повлекли за собой передачу информации. Штраф составляет от 300 000 до 15 млн руб. Если правонарушение совершит гражданин, ему грозит от 300 000 до 400 000 руб., должностное лицо может получить штраф от 1 млн до 1,3 млн руб., а юридическое лицо – от 10 млн до 15 млн руб.
Законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов в составе Андрея Турчака и Андрея Клишаса 4 декабря 2023 г. Его суть заключается в том, чтобы внести новые части в уже существующий закон о нарушении законодательства РФ в области персональных данных.
В ноябре, по данным Сбера, в открытый доступ утекло около 90% личных данных взрослых россиян. Сообщалось, что основной источник утечек – интернет-магазины и медицинские учреждения.