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В России утвердили новые штрафы за утечку медицинских данных

Ведомости

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который предполагает штрафы за передачу персональных данных о состоянии здоровья. Соответствующая информация появилась на сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, штрафы вводят за действия оператора, которые повлекли за собой передачу информации. Штраф составляет от 300 000 до 15 млн руб. Если правонарушение совершит гражданин, ему грозит от 300 000 до 400 000 руб., должностное лицо может получить штраф от 1 млн до 1,3 млн руб., а юридическое лицо – от 10 млн до 15 млн руб.

Законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов в составе Андрея Турчака и Андрея Клишаса 4 декабря 2023 г. Его суть заключается в том, чтобы внести новые части в уже существующий закон о нарушении законодательства РФ в области персональных данных.

В ноябре, по данным Сбера, в открытый доступ утекло около 90% личных данных взрослых россиян. Сообщалось, что основной источник утечек – интернет-магазины и медицинские учреждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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