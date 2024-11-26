В России утвердили новые штрафы за утечку медицинских данных

Согласно законопроекту, штрафы вводят за действия оператора, которые повлекли за собой передачу информации. Штраф составляет от 300 000 до 15 млн руб. Если правонарушение совершит гражданин, ему грозит от 300 000 до 400 000 руб., должностное лицо может получить штраф от 1 млн до 1,3 млн руб., а юридическое лицо – от 10 млн до 15 млн руб.