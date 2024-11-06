«Сбер»: в открытый доступ утекло около 90% личных данных взрослых россиян
Сегодня уже 3,5 млрд строк – персональные данные 90% взрослых россиян – находятся в открытом доступе. Основной источник утечек – интернет-магазины и медицинские учреждения. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает пресс-служба «Сбера».
По словам Кузнецова, на стороне противника выступают 300 000 профессиональных хакеров, в эти действия вовлечено 27 государств. Сегодня кибервойна развивается по двум ключевым направлениям: атаки на компании и телефонное мошенничество. Пик утечек пришелся на 2023 г. В 2024 г. их стало немного меньше, но проблема по-прежнему серьезна.
В феврале – марте 2024 г. «Сбер» зафиксировал пик мошеннических звонков – 20 млн в сутки. Сейчас эта цифра снизилась до 6–6,5 млн в сутки, но звонки стали более продуманными. Эксперты «Сбера» прогнозируют, что по итогам года мошенники могут похитить у россиян 250 млрд руб., а общий ущерб для отечественной экономики может достичь 1 трлн руб.
29 октября «Ведомости» писали, что количество атак умных ботов на микрофинансовые организации (МФО) выросло с января по октябрь на 20–25%. Такие данные без абсолютных значений приводит компания Servicepipe, которая специализируется на информационной безопасности и защите онлайн-ресурсов от ботов, целевых и DDoS-атак. В первую очередь рост заметен в количестве атак по типу credential stuffing, когда злоумышленники пытаются подобрать логин и пароль для входа в личный кабинет, используя информацию из утекших баз данных. Ранее подобные атаки ботов были больше характерны для банков, но с начала этого года злоумышленники переключились и на МФО.