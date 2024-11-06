«Сбер»: в открытый доступ утекло около 90% личных данных взрослых россиян

29 октября «Ведомости» писали, что количество атак умных ботов на микрофинансовые организации (МФО) выросло с января по октябрь на 20–25%. Такие данные без абсолютных значений приводит компания Servicepipe, которая специализируется на информационной безопасности и защите онлайн-ресурсов от ботов, целевых и DDoS-атак. В первую очередь рост заметен в количестве атак по типу credential stuffing, когда злоумышленники пытаются подобрать логин и пароль для входа в личный кабинет, используя информацию из утекших баз данных. Ранее подобные атаки ботов были больше характерны для банков, но с начала этого года злоумышленники переключились и на МФО.