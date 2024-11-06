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«Сбер»: в открытый доступ утекло около 90% личных данных взрослых россиян

Ведомости

Сегодня уже 3,5 млрд строк – персональные данные 90% взрослых россиян – находятся в открытом доступе. Основной источник утечек – интернет-магазины и медицинские учреждения. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает пресс-служба «Сбера».

По словам Кузнецова, на стороне противника выступают 300 000 профессиональных хакеров, в эти действия вовлечено 27 государств. Сегодня кибервойна развивается по двум ключевым направлениям: атаки на компании и телефонное мошенничество. Пик утечек пришелся на 2023 г. В 2024 г. их стало немного меньше, но проблема по-прежнему серьезна.

В феврале – марте 2024 г. «Сбер» зафиксировал пик мошеннических звонков – 20 млн в сутки. Сейчас эта цифра снизилась до 6–6,5 млн в сутки, но звонки стали более продуманными. Эксперты «Сбера» прогнозируют, что по итогам года мошенники могут похитить у россиян 250 млрд руб., а общий ущерб для отечественной экономики может достичь 1 трлн руб.

29 октября «Ведомости» писали, что количество атак умных ботов на микрофинансовые организации (МФО) выросло с января по октябрь на 20–25%. Такие данные без абсолютных значений приводит компания Servicepipe, которая специализируется на информационной безопасности и защите онлайн-ресурсов от ботов, целевых и DDoS-атак. В первую очередь рост заметен в количестве атак по типу credential stuffing, когда злоумышленники пытаются подобрать логин и пароль для входа в личный кабинет, используя информацию из утекших баз данных. Ранее подобные атаки ботов были больше характерны для банков, но с начала этого года злоумышленники переключились и на МФО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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