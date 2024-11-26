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СК завершил расследование дела о мошенничестве против экс-замминистра МЧС России

Ведомости

Следственный комитет (СК) России завершил следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

По данным ведомства, Барышев с 2017 по 2019 г. изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением и предоставил их в суд, в результате чего неправомерно получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Ущерб государству составил не менее 20 млн руб. На похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест, добавили в СК.

«После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд», – говорится в сообщении СК.

О возбуждении дела против бывшего замминистра ведомство сообщило в начале сентября. Изначально ему вменялось мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы. Сейчас из сообщения СК стало известно, что Барышев также обвиняется в фальсификации доказательств в суде (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Среди санкций за это преступление – исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до четырех месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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