СК завершил расследование дела о мошенничестве против экс-замминистра МЧС России
Следственный комитет (СК) России завершил следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
По данным ведомства, Барышев с 2017 по 2019 г. изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением и предоставил их в суд, в результате чего неправомерно получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Ущерб государству составил не менее 20 млн руб. На похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест, добавили в СК.
«После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд», – говорится в сообщении СК.
О возбуждении дела против бывшего замминистра ведомство сообщило в начале сентября. Изначально ему вменялось мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы. Сейчас из сообщения СК стало известно, что Барышев также обвиняется в фальсификации доказательств в суде (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Среди санкций за это преступление – исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до четырех месяцев.