СК завершил расследование дела о мошенничестве против экс-замминистра МЧС России

О возбуждении дела против бывшего замминистра ведомство сообщило в начале сентября. Изначально ему вменялось мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы. Сейчас из сообщения СК стало известно, что Барышев также обвиняется в фальсификации доказательств в суде (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Среди санкций за это преступление – исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до четырех месяцев.