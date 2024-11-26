«Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений

10 сентября Таганский суд также оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн руб. по той же статье КоАП РФ. Тогда представитель «Кинопоиска» сообщал «Ведомостям», что протокол составлен из-за сцены фильма «Любовь» Гаспара Ноэ, за которую сервису и его руководителю Александру Дунаевскому уже были назначены штрафы. В этот же день Таганский суд назначил «Кинопоиску» штраф на сумму 7 млн руб. за пропаганду педофилии (ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ).