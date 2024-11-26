«Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений
Таганский районный суд Москвы оштрафовал ООО «Кинопоиск» на 3 млн руб. за пропаганду ЛГБТ
«Кинопоиск» признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ (пропаганда в интернете нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).
10 сентября Таганский суд также оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн руб. по той же статье КоАП РФ. Тогда представитель «Кинопоиска» сообщал «Ведомостям», что протокол составлен из-за сцены фильма «Любовь» Гаспара Ноэ, за которую сервису и его руководителю Александру Дунаевскому уже были назначены штрафы. В этот же день Таганский суд назначил «Кинопоиску» штраф на сумму 7 млн руб. за пропаганду педофилии (ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ).
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста в декабре 2022 г. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.