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«Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал ООО «Кинопоиск» на 3 млн руб. за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом говорится в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Кинопоиск» признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ (пропаганда в интернете нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

10 сентября Таганский суд также оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн руб. по той же статье КоАП РФ. Тогда представитель «Кинопоиска» сообщал «Ведомостям», что протокол составлен из-за сцены фильма «Любовь» Гаспара Ноэ, за которую сервису и его руководителю Александру Дунаевскому уже были назначены штрафы. В этот же день Таганский суд назначил «Кинопоиску» штраф на сумму 7 млн руб. за пропаганду педофилии (ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ).

6 июня «Кинопоиск» был оштрафован на 1,5 млн руб. по делу об ЛГБТ-пропаганде.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста в декабре 2022 г. Тогда же за нарушение закона были утверждены крупные административные штрафы. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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