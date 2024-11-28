ФМБА: границы молодого возраста могут быть расширены до 60 лет
Границы молодого возраста могут увеличить до 60 лет в связи с ростом продолжительности жизни, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее».
«Если брать классификацию ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), то молодой человек – до 45 лет, я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни скоро это будет до 60. Это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
По нынешней классификации ВОЗ люди до 44 лет находятся в границах молодого возраста, с 45 до 59 лет – в среднем возрасте, 60-74 – в пожилом возрасте, 75-90 – в старческом. Долголетие начинается от 90 лет.
3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, сообщил, что в 2023 г. продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 г. К 2030 г. среднюю продолжительность жизни в России планируется увеличить до 78 лет. Вместе с тем численность пожилого населения РФ растет. По данным Минздрава, к 2030 г. пожилым будет каждый четвертый россиянин.
7 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у человека есть возможность прожить до 120 лет, но для ее реализации нужно соблюдать правила здорового образа жизни и проводить профилактику заболеваний.