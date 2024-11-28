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ФМБА: границы молодого возраста могут быть расширены до 60 лет

Ведомости

Границы молодого возраста могут увеличить до 60 лет в связи с ростом продолжительности жизни, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее».

«Если брать классификацию ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), то молодой человек – до 45 лет, я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни скоро это будет до 60. Это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

По нынешней классификации ВОЗ люди до 44 лет находятся в границах молодого возраста, с 45 до 59 лет – в среднем возрасте, 60-74 – в пожилом возрасте, 75-90 – в старческом. Долголетие начинается от 90 лет.

3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, сообщил, что в 2023 г. продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 г. К 2030 г. среднюю продолжительность жизни в России планируется увеличить до 78 лет. Вместе с тем численность пожилого населения РФ растет. По данным Минздрава, к 2030 г. пожилым будет каждый четвертый россиянин.

7 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у человека есть возможность прожить до 120 лет, но для ее реализации нужно соблюдать правила здорового образа жизни и проводить профилактику заболеваний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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