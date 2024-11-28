ФМБА: границы молодого возраста могут быть расширены до 60 лет

3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, сообщил, что в 2023 г. продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 г. К 2030 г. среднюю продолжительность жизни в России планируется увеличить до 78 лет. Вместе с тем численность пожилого населения РФ растет. По данным Минздрава, к 2030 г. пожилым будет каждый четвертый россиянин.