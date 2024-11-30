Силовики в ходе рейда обнаружили оружие в одном из ночных клубов Москвы
Полицейские и сотрудники ФСБ провели рейды в московских ночных клубах в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ
В ночном клубе на Складочной улице осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ, сообщили в полиции. Во время проверки полицейские изъяли из заведения смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и «иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения», уточнили агентству.
В этом же клубе, по данным пресс-службы, осуществлялась нелегальная продажа алкоголя, в заведении также обнаружили оружие, его изъяли и отправили на исследование. В полиции пообещали дать процессуальную оценку руководству и посетителям клуба.
В МВД добавили, что силовики также проверили работу еще ряда ночных клубов, в том числе Arma (бывший «Мутабор») и Mono. Во время вечеринки в клубе Arma у посетителей проверяли документы, их осматривали с помощью служебных собак, рассказали в полиции.
Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что в клуб Mono пришли сотрудники ОМОН и второго спецполка полиции, после чего некоторых гостей вечеринки увели в автозаки.
24 ноября 2023 г. Госдума приняла законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. В марте 2024 г. Росфинмониторинг включил международное общественное движение ЛГБТ в перечень террористов и экстремистов. В том же месяце Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов арт-директора и администратора ночного клуба Pose в Оренбурге, которых ранее арестовал суд за пропаганду ЛГБТ.