Силовики в ходе рейда обнаружили оружие в одном из ночных клубов Москвы

24 ноября 2023 г. Госдума приняла законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. В марте 2024 г. Росфинмониторинг включил международное общественное движение ЛГБТ в перечень террористов и экстремистов. В том же месяце Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов арт-директора и администратора ночного клуба Pose в Оренбурге, которых ранее арестовал суд за пропаганду ЛГБТ.