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Силовики в ходе рейда обнаружили оружие в одном из ночных клубов Москвы

Ведомости

Полицейские и сотрудники ФСБ провели рейды в московских ночных клубах в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и нетрадиционных сексуальных отношений, в одном из заведений обнаружили оружие. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД столицы.

В ночном клубе на Складочной улице осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ, сообщили в полиции. Во время проверки полицейские изъяли из заведения смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и «иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения», уточнили агентству. 

В этом же клубе, по данным пресс-службы, осуществлялась нелегальная продажа алкоголя, в заведении также обнаружили оружие, его изъяли и отправили на исследование. В полиции пообещали дать процессуальную оценку руководству и посетителям клуба.

В МВД добавили, что силовики также проверили работу еще ряда ночных клубов, в том числе Arma (бывший «Мутабор») и Mono. Во время вечеринки в клубе Arma у посетителей проверяли документы, их осматривали с помощью служебных собак, рассказали в полиции.

Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что в клуб Mono пришли сотрудники ОМОН и второго спецполка полиции, после чего некоторых гостей вечеринки увели в автозаки.

24 ноября 2023 г. Госдума приняла законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. В марте 2024 г. Росфинмониторинг включил международное общественное движение ЛГБТ в перечень террористов и экстремистов. В том же месяце Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов арт-директора и администратора ночного клуба Pose в Оренбурге, которых ранее арестовал суд за пропаганду ЛГБТ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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