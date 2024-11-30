Миллиардер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования
Российский миллиардер Алишер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает ТАСС.
Выборы главы FIE состоялись в Ташкенте. 71-летний Усманов набрал 120 голосов. Его единственный соперник, президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, получил 26 голосов.
Фехтованием Усманов занимался с детства, он стал мастером спорта и входил в сборную команду СССР. В 2008 г. предприниматель впервые возглавил FIE, а затем переизбирался на этот пост в 2012, 2016, 2021 гг. В марте 2022 г. он добровольно приостановил полномочия президента федерации.
В октябре Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения немецкого телеканала ARD, обвинившего Усманова в создании системы «подкупа судей» в Международной федерации фехтования. Речь шла о двух статьях и видеорепортаже в августе 2024 г. Журналист Ханс-Йоахим (Хайо) Зеппельт в материалах с Олимпийских игр в Париже обратил внимание на эпизод с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Утверждения ARD о подкупе судей были официально опровергнуты руководством FIE.