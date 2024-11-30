Миллиардер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования

В октябре Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения немецкого телеканала ARD, обвинившего Усманова в создании системы «подкупа судей» в Международной федерации фехтования. Речь шла о двух статьях и видеорепортаже в августе 2024 г. Журналист Ханс-Йоахим (Хайо) Зеппельт в материалах с Олимпийских игр в Париже обратил внимание на эпизод с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Утверждения ARD о подкупе судей были официально опровергнуты руководством FIE.