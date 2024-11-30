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Миллиардер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования

Ведомости

Российский миллиардер Алишер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает ТАСС.

Выборы главы FIE состоялись в Ташкенте. 71-летний Усманов набрал 120 голосов. Его единственный соперник, президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, получил 26 голосов.

Усманов является основателем холдинга USM (в число активов группы входят «Металлоинвест», «Мегафон», «Удоканская медь» и «Аккерманн цемент»). По данным рейтинга самых богатых людей мира, составленного агентством Bloomberg на 29 ноября, состояние предпринимателя оценивается в $13,1 млрд.

Фехтованием Усманов занимался с детства, он стал мастером спорта и входил в сборную команду СССР. В 2008 г. предприниматель впервые возглавил FIE, а затем переизбирался на этот пост в 2012, 2016, 2021 гг. В марте 2022 г. он добровольно приостановил полномочия президента федерации.

В октябре Земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения немецкого телеканала ARD, обвинившего Усманова в создании системы «подкупа судей» в Международной федерации фехтования. Речь шла о двух статьях и видеорепортаже в августе 2024 г. Журналист Ханс-Йоахим (Хайо) Зеппельт в материалах с Олимпийских игр в Париже обратил внимание на эпизод с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Утверждения ARD о подкупе судей были официально опровергнуты руководством FIE.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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