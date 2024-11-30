Вотчина Деда Мороза опровергла сообщения о закрытии резиденции из-за долгов

Великий Устюг – один из древнейших городов на Русском Севере. В 1999 г. он был объявлен родиной всероссийского Деда Мороза, благодаря чему стал популярным центром семейного туризма. В рамках этого проекта с 2005 г. каждое 18 ноября также отмечается «официальный» день рождения волшебника.