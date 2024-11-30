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Вотчина Деда Мороза опровергла сообщения о закрытии резиденции из-за долгов

Ведомости

Вотчина Деда Мороза, расположенная в Великом Устюге Вологодской области, опровергла публикации ряда СМИ и Telegram-каналов о закрытии резиденции из-за долгов. Об этом сообщается на сайте всероссийского Деда Мороза.

Ранее 30 ноября публикации о том, что главный волшебник страны якобы лишился своей резиденции в Великом Устюге и накопил долги перед ФНС, разместили, в частности, Telegram-каналы «РЕН ТВ» и Mash.

Единственным официальным представителем всероссийского Деда Мороза является АО «Дед Мороз», учрежденное правительством Вологодской области. В опубликованном заявлении говорится, что поводом для распространения слухов, вероятно, стало судебное разбирательство в отношении бывшего гендиректора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой, а ныне – владелицы ООО «Резиденция Великий Устюг», которая не имеет никакого отношения к всероссийскому Деду Морозу.

«Акционерному обществу принадлежат все основные туристические объекты, связанные с брендом всероссийского Деда Мороза: вотчина и терем Деда Мороза, городская резиденция, почта Деда Мороза и дом моды Деда Мороза в Великом Устюге. Все указанные объекты работают, успешно вошли в высокий туристический сезон и готовы к приему гостей», – говорится в сообщении.

Великий Устюг – один из древнейших городов на Русском Севере. В 1999 г. он был объявлен родиной всероссийского Деда Мороза, благодаря чему стал популярным центром семейного туризма. В рамках этого проекта с 2005 г. каждое 18 ноября также отмечается «официальный» день рождения волшебника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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