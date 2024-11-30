Вотчина Деда Мороза опровергла сообщения о закрытии резиденции из-за долгов
Вотчина Деда Мороза, расположенная в Великом Устюге Вологодской области, опровергла публикации ряда СМИ и Telegram-каналов о закрытии резиденции из-за долгов. Об этом сообщается на сайте всероссийского Деда Мороза.
Ранее 30 ноября публикации о том, что главный волшебник страны якобы лишился своей резиденции в Великом Устюге и накопил долги перед ФНС, разместили, в частности, Telegram-каналы «РЕН ТВ» и Mash.
Единственным официальным представителем всероссийского Деда Мороза является АО «Дед Мороз», учрежденное правительством Вологодской области. В опубликованном заявлении говорится, что поводом для распространения слухов, вероятно, стало судебное разбирательство в отношении бывшего гендиректора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой, а ныне – владелицы ООО «Резиденция Великий Устюг», которая не имеет никакого отношения к всероссийскому Деду Морозу.
«Акционерному обществу принадлежат все основные туристические объекты, связанные с брендом всероссийского Деда Мороза: вотчина и терем Деда Мороза, городская резиденция, почта Деда Мороза и дом моды Деда Мороза в Великом Устюге. Все указанные объекты работают, успешно вошли в высокий туристический сезон и готовы к приему гостей», – говорится в сообщении.
Великий Устюг – один из древнейших городов на Русском Севере. В 1999 г. он был объявлен родиной всероссийского Деда Мороза, благодаря чему стал популярным центром семейного туризма. В рамках этого проекта с 2005 г. каждое 18 ноября также отмечается «официальный» день рождения волшебника.