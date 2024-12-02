Мособлсуд приговорил основателя «Гидры» к пожизненному лишению свободы
Московский областной суд приговорил основателя российского даркнет-рынка Hydra («Гидра») Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы, со штрафом в 4 млн руб. Соучастники осуждены к лишению свободы на сроки от восьми до 23 лет, со штрафами на общую сумму 16 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Моисеева и других фигурантов признали виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе (преступной организации)), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, в особо крупном размере), п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушения на незаконный сбыт наркотических средств (психотропных веществ), с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному производству наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере).
По данным суда, преступное сообщество действовало на территории регионов России и Белоруссии с 2015 г. по октябрь 2018 г. Участники общались по телефону и через интернет, наркотики сбывали бесконтактным способом через закладки.
Весной 2022 г. сотрудники немецких правоохранительных органов закрыли сеть серверов в Германии, принадлежащую русскоязычной даркнет-платформе Hydra. Также были изъяты 543 биткойна, что на тот момент было эквивалетно более 23 млн евро. Платформа была доступна через сеть Tor как минимум с 2015 г. На ней велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. На платформе были зарегистрированы более 19 000 продавцов и около 17 млн пользователей. Торговая площадка Hydra могла иметь самый большой оборот в мире – только в 2020 г. продажи на ней составляли не менее 1,23 млрд евро.