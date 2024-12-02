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Мособлсуд приговорил основателя «Гидры» к пожизненному лишению свободы

Ведомости

Московский областной суд приговорил основателя российского даркнет-рынка Hydra («Гидра») Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы, со штрафом в 4 млн руб. Соучастники осуждены к лишению свободы на сроки от восьми до 23 лет, со штрафами на общую сумму 16 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Моисеева и других фигурантов признали виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе (преступной организации)), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой, в особо крупном размере), п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушения на незаконный сбыт наркотических средств (психотропных веществ), с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному производству наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере).

﻿По данным суда, преступное сообщество действовало на территории регионов России и Белоруссии с 2015 г. по октябрь 2018 г. Участники общались по телефону и через интернет, наркотики сбывали бесконтактным способом через закладки.

Весной 2022 г. сотрудники немецких правоохранительных органов закрыли сеть серверов в Германии, принадлежащую русскоязычной даркнет-платформе Hydra. Также были изъяты 543 биткойна, что на тот момент было эквивалетно более 23 млн евро. Платформа была доступна через сеть Tor как минимум с 2015 г. На ней велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. На платформе были зарегистрированы более 19 000 продавцов и около 17 млн пользователей. Торговая площадка Hydra могла иметь самый большой оборот в мире – только в 2020 г. продажи на ней составляли не менее 1,23 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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