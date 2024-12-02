Мособлсуд приговорил основателя «Гидры» к пожизненному лишению свободы

Весной 2022 г. сотрудники немецких правоохранительных органов закрыли сеть серверов в Германии, принадлежащую русскоязычной даркнет-платформе Hydra. Также были изъяты 543 биткойна, что на тот момент было эквивалетно более 23 млн евро. Платформа была доступна через сеть Tor как минимум с 2015 г. На ней велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами. На платформе были зарегистрированы более 19 000 продавцов и около 17 млн пользователей. Торговая площадка Hydra могла иметь самый большой оборот в мире – только в 2020 г. продажи на ней составляли не менее 1,23 млрд евро.