В Германии закрыли сервера даркнет маркета Hydra и конфисковали биткойны на 23 млн евро
Сотрудники германских правоохранительных органов закрыли сеть серверов в Германии, принадлежащую русскоязычной даркнет-платформе Hydra, говорится в пресс-релизе Федерального управления уголовной полиции Германии. Также были изъяты 543 биткойна, что эквивалетно более 23 млн евро по курсу на сегодняшний день.
Отмечается, что платформа была доступна через через сеть Tor как минимум с 2015 г. На ней велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами.
Против операторов и администраторов Hydra ведется предварительное расследование, они подозреваются в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, коммерческом приобретении или предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также отмывании денег.
На платформе были зарегистрированы более 19 000 продавцов и около 17 млн пользователей, сообщает ведомство. По его оценкам, торговая площадка Hydra могла иметь самый большой оборот в мире — только в 2020 г. продажи на ней составляли не менее 1,23 млрд евро.
Конфискации предшествовали масштабные расследования, которые проводились Федеральным управлением уголовной полиции и Центральным управлением по борьбе с интернет-преступностью с августа 2021 г. при участии американских правоохранителей.
Браузер Tor работает через сеть, состоящую из тысяч узлов-серверов, которая позволяет пользователям защититься от отслеживания их интернет-трафика и анонимно пользоваться сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов.