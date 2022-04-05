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В Германии закрыли сервера даркнет маркета Hydra и конфисковали биткойны на 23 млн евро

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Сотрудники германских правоохранительных органов закрыли сеть серверов в Германии, принадлежащую русскоязычной даркнет-платформе Hydra, говорится в пресс-релизе Федерального управления уголовной полиции Германии. Также были изъяты 543 биткойна, что эквивалетно более 23 млн евро по курсу на сегодняшний день.

Отмечается, что платформа была доступна через через сеть Tor как минимум с 2015 г. На ней велась незаконная торговля наркотиками, украденными данными, поддельными документами и цифровыми услугами.

Против операторов и администраторов Hydra ведется предварительное расследование, они подозреваются в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, коммерческом приобретении или предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также отмывании денег.

На платформе были зарегистрированы более 19 000 продавцов и около 17 млн пользователей, сообщает ведомство. По его оценкам, торговая площадка Hydra могла иметь самый большой оборот в мире — только в 2020 г. продажи на ней составляли не менее 1,23 млрд евро.

Конфискации предшествовали масштабные расследования, которые проводились Федеральным управлением уголовной полиции и Центральным управлением по борьбе с интернет-преступностью с августа 2021 г. при участии американских правоохранителей.

Браузер Tor работает через сеть, состоящую из тысяч узлов-серверов, которая позволяет пользователям защититься от отслеживания их интернет-трафика и анонимно пользоваться сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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