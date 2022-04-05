В Германии закрыли сервера даркнет маркета Hydra и конфисковали биткойны на 23 млн евро

На платформе были зарегистрированы более 19 000 продавцов и около 17 млн пользователей, сообщает ведомство. По его оценкам, торговая площадка Hydra могла иметь самый большой оборот в мире — только в 2020 г. продажи на ней составляли не менее 1,23 млрд евро.