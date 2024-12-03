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Cуд продлил арест на «Дворянское гнездо» и автомобили Тимура Иванова

Ведомости

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест, наложенный на имущество бывшего заместителя главы Министерства обороны РФ Тимура Иванова, включая недвижимость и автомобили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Срок ареста был увеличен до конца марта 2025 г. В перечень имущества входят загородный дом «Дворянское гнездо» в Тверской области, а также другие объекты недвижимости, земельные участки и ценные автомобили, в частности, мотоциклы MV Agusta Brutale 800 Dragster RVS 1 и Triumph Motorcycle Industry Ltd Thunderbird Storm ABS, автомобили Cadillac Escalade, Bentley Continental GT, Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz G63 AMG и другие транспортные средства.

Иванова задержали в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Здания возводились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина. На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но при проверке были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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