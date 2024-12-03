Cуд продлил арест на «Дворянское гнездо» и автомобили Тимура Иванова
Басманный суд Москвы принял решение продлить арест, наложенный на имущество бывшего заместителя главы Министерства обороны РФ Тимура Иванова, включая недвижимость и автомобили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Срок ареста был увеличен до конца марта 2025 г. В перечень имущества входят загородный дом «Дворянское гнездо» в Тверской области, а также другие объекты недвижимости, земельные участки и ценные автомобили, в частности, мотоциклы MV Agusta Brutale 800 Dragster RVS 1 и Triumph Motorcycle Industry Ltd Thunderbird Storm ABS, автомобили Cadillac Escalade, Bentley Continental GT, Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz G63 AMG и другие транспортные средства.
Иванова задержали в апреле 2024 г., он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В сентябре суд продлил ему арест до 23 декабря. По делу бывшего замминистра также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По данным следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Иванов получил взятку за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. Здания возводились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина. На трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но при проверке были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млрд руб.