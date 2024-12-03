Суд арестовал еще семерых посетителей «Мутабора» по административной статье

Суд арестовал Шумбасова И. А., Самохвалова И. С., Матвеева Е. А., Филимонова В. А., Королева Е.Д., Хайруллина М. К. и Кулла В. за нарушение общественного порядка. По данным правоохранителей, задержанные проявили явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте.