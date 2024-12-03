Суд арестовал еще семерых посетителей «Мутабора» по административной статье
Лефортовский суд Москвы назначил административный арест семи посетителям клуба Arma (бывший «Мутабор») по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд арестовал Шумбасова И. А., Самохвалова И. С., Матвеева Е. А., Филимонова В. А., Королева Е.Д., Хайруллина М. К. и Кулла В. за нарушение общественного порядка. По данным правоохранителей, задержанные проявили явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте.
2 декабря Лефортовский суд Москвы назначил административный арест пятерым посетителям клуба Arma по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Бутырский суд Москвы также оштрафовал двух человек по аналогичным статьям. Накануне полицейские и сотрудники ФСБ провели рейды в московских ночных клубах в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ
24 ноября 2023 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.