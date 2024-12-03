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Суд арестовал еще семерых посетителей «Мутабора» по административной статье

Ведомости

Лефортовский суд Москвы назначил административный арест семи посетителям клуба Arma (бывший «Мутабор») по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд арестовал Шумбасова И. А., Самохвалова И. С., Матвеева Е. А., Филимонова В. А., Королева Е.Д., Хайруллина М. К. и Кулла В. за нарушение общественного порядка. По данным правоохранителей, задержанные проявили явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте.

2 декабря Лефортовский суд Москвы назначил административный арест пятерым посетителям клуба Arma по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Бутырский суд Москвы также оштрафовал двух человек по аналогичным статьям. Накануне полицейские и сотрудники ФСБ провели рейды в московских ночных клубах в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и нетрадиционных сексуальных отношений.

24 ноября 2023 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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