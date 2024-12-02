Суд в Москве арестовал пятерых посетителей «Мутабора» по административной статье
Лефортовский суд Москвы назначил административный арест пятерым посетителям клуба Arma (в прошлом «Мутабор») по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции. Накануне полицейские и сотрудники ФСБ провели рейды в московских ночных клубах в рамках мероприятий по борьбе с пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе и в «Мутаборе».
Под арестом оказались пятеро мужчин. По данным правоохранительных органов, мужчины нецензурно выражались в общественном месте. Также Бутырский суд Москвы оштрафовал двух человек по аналогичным статьям. Пресс-служба столичных судов не уточняет, где именно находились оштрафованные мужчины. В Бутырском районе Москвы расположен клуб Inferno Night, где также проходил рейд, сообщал «Интерфакс». 30 ноября силовики в ходе рейда обнаружили оружие в одном из ночных клубов Москвы. В ночном клубе на Складочной улице осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ, сообщили в полиции. Во время проверки полицейские изъяли из заведения смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и «иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения», уточнили агентству.
В этом же клубе, по данным пресс-службы, осуществлялась нелегальная продажа алкоголя, в заведении также обнаружили оружие, его изъяли и отправили на исследование. В полиции пообещали дать процессуальную оценку руководству и посетителям клуба.
24 ноября 2023 г. Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.