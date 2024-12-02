Суд в Москве арестовал пятерых посетителей «Мутабора» по административной статье

Под арестом оказались пятеро мужчин. По данным правоохранительных органов, мужчины нецензурно выражались в общественном месте. Также Бутырский суд Москвы оштрафовал двух человек по аналогичным статьям. Пресс-служба столичных судов не уточняет, где именно находились оштрафованные мужчины. В Бутырском районе Москвы расположен клуб Inferno Night, где также проходил рейд, сообщал «Интерфакс». 30 ноября силовики в ходе рейда обнаружили оружие в одном из ночных клубов Москвы. В ночном клубе на Складочной улице осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ, сообщили в полиции. Во время проверки полицейские изъяли из заведения смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и «иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения», уточнили агентству.