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Генпрокуратура признала деятельность The Satanic Temple нежелательной

Ведомости

Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» созданный в США «Сатанинский храм» (The Satanic Temple), говорится в сообщении ведомства.

Согласно позиции ведомства, из учредительных документов следует, что целями организации являются борьба за справедливость и гражданские свободы, но на деле ее «участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей». Также Генпрокуратура подчеркивает, что организация негативно высказывается о спецоперации и якобы призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте TST размещена информация о сборе средств для ВСУ.

Как следует с сайта организации, она неформально зарегистрирована как религиозная организация. Она появилась в 2012 г., а ее участники выступали против установки монумента с 10 заповедями у Капитолия штата Оклахома. Учредителями организации являются выпускники Гарвардского университета. Она имеет 23 отделения в Европе и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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