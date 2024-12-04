Генпрокуратура признала деятельность The Satanic Temple нежелательной
Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» созданный в США «Сатанинский храм» (The Satanic Temple), говорится в сообщении ведомства.
Согласно позиции ведомства, из учредительных документов следует, что целями организации являются борьба за справедливость и гражданские свободы, но на деле ее «участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей». Также Генпрокуратура подчеркивает, что организация негативно высказывается о спецоперации и якобы призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте TST размещена информация о сборе средств для ВСУ.
Как следует с сайта организации, она неформально зарегистрирована как религиозная организация. Она появилась в 2012 г., а ее участники выступали против установки монумента с 10 заповедями у Капитолия штата Оклахома. Учредителями организации являются выпускники Гарвардского университета. Она имеет 23 отделения в Европе и США.