Генпрокуратура признала деятельность The Satanic Temple нежелательной

Согласно позиции ведомства, из учредительных документов следует, что целями организации являются борьба за справедливость и гражданские свободы, но на деле ее «участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей». Также Генпрокуратура подчеркивает, что организация негативно высказывается о спецоперации и якобы призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте TST размещена информация о сборе средств для ВСУ.