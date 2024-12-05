ЛДПР предложила выплатить семьям с низким доходом по 10 000 рублей к Новому году

В 2021 г. всем родителям школьников в России выплачивали по 10 000 руб. к 1 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Для получения выплаты дети должны были иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. По оценкам властей, выплату получили родители свыше 20 млн детей. В 2023 г. представители фракции ЛДПР предлагали сделать такие выплаты ежегодными. Размер поддержки хотели привязать к прожиточному минимуму.