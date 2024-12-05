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ЛДПР предложила выплатить семьям с низким доходом по 10 000 рублей к Новому году

Ведомости

Для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров нужно ввести «Новогодний семейный бюджет» – разовую выплату в размере 10 000 руб. С таким предложением обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

В обращении депутата говорится, что в конце года в федеральный бюджет возвращаются значительные объемы неиспользованных средств. Например, по итогам 2023 г. эта сумма составила 603,5 млрд руб.

Введение единоразовых выплат, считает Чернышов, станет проявлением заботы государства в условиях роста цен. Он напомнил, что такой механизм уже применялся в 2020-2022 гг., когда в период пандемии коронавируса за счет этих средств поддерживалась система здравоохранения.

В 2021 г. всем родителям школьников в России выплачивали по 10 000 руб. к 1 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Для получения выплаты дети должны были иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. По оценкам властей, выплату получили родители свыше 20 млн детей. В 2023 г. представители фракции ЛДПР предлагали сделать такие выплаты ежегодными. Размер поддержки хотели привязать к прожиточному минимуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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