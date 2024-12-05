ЛДПР предложила выплатить семьям с низким доходом по 10 000 рублей к Новому году
Для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров нужно ввести «Новогодний семейный бюджет» – разовую выплату в размере 10 000 руб. С таким предложением обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
В обращении депутата говорится, что в конце года в федеральный бюджет возвращаются значительные объемы неиспользованных средств. Например, по итогам 2023 г. эта сумма составила 603,5 млрд руб.
Введение единоразовых выплат, считает Чернышов, станет проявлением заботы государства в условиях роста цен. Он напомнил, что такой механизм уже применялся в 2020-2022 гг., когда в период пандемии коронавируса за счет этих средств поддерживалась система здравоохранения.
В 2021 г. всем родителям школьников в России выплачивали по 10 000 руб. к 1 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Для получения выплаты дети должны были иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. По оценкам властей, выплату получили родители свыше 20 млн детей. В 2023 г. представители фракции ЛДПР предлагали сделать такие выплаты ежегодными. Размер поддержки хотели привязать к прожиточному минимуму.