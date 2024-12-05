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Суд обратил в доход государства землю и дом семьи журналиста Невзорова

Ведомости

Приморский суд Санкт-Петербурга обратил в доход государства земельный участок в поселке Лисий Нос и находящийся на нем жилой дом, которые ранее принадлежали супруге журналиста Александра Невзорова (считается в России иноагентом) и ее матери. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

ТАСС со ссылкой на материалы дела пишет, что речь идет об участке площадью 12 соток и жилом доме на нем площадью 344,6 кв. м. Этот участок фактически объединен с тремя соседними участками, изъятыми у Невзоровых в пользу государства в июле этого года по решению Октябрьского суда, и представляет вместе с ними одно имение, утверждает агентство.

В августе 2023 г. супруга журналиста – Лидия Невзорова – продала это имущество своей матери – Наталии Колесниковой. По данным ТАСС, проверка Росфинмониторинга показала, что покупательница не имела на своих счетах суммы в нужном размере, а продавцу оплата не поступала. Кроме того, сделка была проведена после того, как прокуратура обратилась с исками в Приморский суд, в которых оспаривала права Невзорова на три соседних участка из-за того, что они якобы были оформлены с нарушениями.

«Суд признал недействительным договор купли-продажи от 8 августа 2023 г., заключенный между Невзоровой и Колесниковой. <…> Суд применил последствия недействительности сделки, прекратил право собственности Колесниковой на вышеуказанное имущество, зачислив его на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом», – говорится в сообщении пресс-службы.

2 июля Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал супругов Невзоровых членами экстремистского объединения и постановил обратить в доход государства имущество, используемое ими для осуществления запрещенной деятельности, сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. В частности, в доход государства были обращены три земельных участка, жилой дом, автомобиль и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект-Новые ресурсы».

До этого, в феврале 2023 г., Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Причиной уголовного преследования стали пост в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и видео на YouTube с «заведомо ложной информацией» о деятельности ВС РФ. Сам Невзоров с 2022 г. находится за границей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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