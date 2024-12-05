Суд обратил в доход государства землю и дом семьи журналиста Невзорова
Приморский суд Санкт-Петербурга обратил в доход государства земельный участок в поселке Лисий Нос и находящийся на нем жилой дом, которые ранее принадлежали супруге журналиста Александра Невзорова
ТАСС со ссылкой на материалы дела пишет, что речь идет об участке площадью 12 соток и жилом доме на нем площадью 344,6 кв. м. Этот участок фактически объединен с тремя соседними участками, изъятыми у Невзоровых в пользу государства в июле этого года по решению Октябрьского суда, и представляет вместе с ними одно имение, утверждает агентство.
В августе 2023 г. супруга журналиста – Лидия Невзорова – продала это имущество своей матери – Наталии Колесниковой. По данным ТАСС, проверка Росфинмониторинга показала, что покупательница не имела на своих счетах суммы в нужном размере, а продавцу оплата не поступала. Кроме того, сделка была проведена после того, как прокуратура обратилась с исками в Приморский суд, в которых оспаривала права Невзорова на три соседних участка из-за того, что они якобы были оформлены с нарушениями.
«Суд признал недействительным договор купли-продажи от 8 августа 2023 г., заключенный между Невзоровой и Колесниковой. <…> Суд применил последствия недействительности сделки, прекратил право собственности Колесниковой на вышеуказанное имущество, зачислив его на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом», – говорится в сообщении пресс-службы.
2 июля Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал супругов Невзоровых членами экстремистского объединения и постановил обратить в доход государства имущество, используемое ими для осуществления запрещенной деятельности, сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. В частности, в доход государства были обращены три земельных участка, жилой дом, автомобиль и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект-Новые ресурсы».
До этого, в феврале 2023 г., Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Причиной уголовного преследования стали пост в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и видео на YouTube с «заведомо ложной информацией» о деятельности ВС РФ. Сам Невзоров с 2022 г. находится за границей.