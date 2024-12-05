Суд обратил в доход государства землю и дом семьи журналиста Невзорова

В августе 2023 г. супруга журналиста – Лидия Невзорова – продала это имущество своей матери – Наталии Колесниковой. По данным ТАСС, проверка Росфинмониторинга показала, что покупательница не имела на своих счетах суммы в нужном размере, а продавцу оплата не поступала. Кроме того, сделка была проведена после того, как прокуратура обратилась с исками в Приморский суд, в которых оспаривала права Невзорова на три соседних участка из-за того, что они якобы были оформлены с нарушениями.