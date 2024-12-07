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«Известия» сообщили о подмене указа Петра I в Военно-историческом архиве

Ведомости

В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) нашли поддельный указ императора Петра I. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что речь идет об указе императора от 11 ноября 1723 г. «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд». По его словам, заместитель директора РГВИА обратилась к правоохранителям с просьбой проверить на принадлежность к фонду архива документ, который был выставлен на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании.

Правоохранительные органы обнаружили документ, идентичный представленному на аукционе. При более тщательном осмотре выяснилось, что находящийся на хранении в российском архиве документ является подделкой. Сейчас по факту кражи подлинника ведется расследование.

25 октября полиция Москвы начала проверку после заявления о подмене в Российском военно-историческом архиве указа Петра II. Неизвестные подменили указ Петра II в Военную коллегию об отстранении Егора Фаминцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Георгия Урусова, который был подписан им 9 сентября 1727 г. Этот документ является одним из первых указов императора.

31 октября пропавший из архивов РФ указ Петра II продали во Франции на аукционе. По итогам торгов документ был продан за 3120 евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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