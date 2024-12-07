«Известия» сообщили о подмене указа Петра I в Военно-историческом архиве

Собеседник издания уточнил, что речь идет об указе императора от 11 ноября 1723 г. «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд». По его словам, заместитель директора РГВИА обратилась к правоохранителям с просьбой проверить на принадлежность к фонду архива документ, который был выставлен на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании.