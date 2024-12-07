«Известия» сообщили о подмене указа Петра I в Военно-историческом архиве
В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) нашли поддельный указ императора Петра I. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
Собеседник издания уточнил, что речь идет об указе императора от 11 ноября 1723 г. «О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд». По его словам, заместитель директора РГВИА обратилась к правоохранителям с просьбой проверить на принадлежность к фонду архива документ, который был выставлен на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании.
Правоохранительные органы обнаружили документ, идентичный представленному на аукционе. При более тщательном осмотре выяснилось, что находящийся на хранении в российском архиве документ является подделкой. Сейчас по факту кражи подлинника ведется расследование.
25 октября полиция Москвы начала проверку после заявления о подмене в Российском военно-историческом архиве указа Петра II. Неизвестные подменили указ Петра II в Военную коллегию об отстранении Егора Фаминцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Георгия Урусова, который был подписан им 9 сентября 1727 г. Этот документ является одним из первых указов императора.
31 октября пропавший из архивов РФ указ Петра II продали во Франции на аукционе. По итогам торгов документ был продан за 3120 евро.