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Общество

Правкомиссия поддержала предложение МВД о блокировке счетов без суда на 10 дней

Ведомости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложение Министерства внутренних дел, позволяющее следователям и дознавателям блокировать банковские счета без судебного решения на срок до 10 дней. Об пишет РБК со ссылкой на пресс-службу правительства.

Осведомленный источник РБК сообщил, что законопроект будет дорабатываться ко второму чтению, на заседании 9 декабря инициатива вызвала «ожесточенную дискуссию». Изначально законопроект не поддержал Центробанк, считающий такой подход слишком серьезным расширением доступа к банковской тайне.

Следователи смогут блокировать счета фигурантов уголовных дел до решения суда

Ведомство хочет закрепить в УПК новую меру процессуального принуждения

9 декабря «Ведомости» писали, что авторы инициативы предлагают дополнить УПК ст. 115.2 и ввести новую меру процессуального принуждения – приостановление операций с денежными средствами, в том числе электронными и авансовыми платежами. Следователь (с согласия руководителя) и дознаватель (с согласия прокурора) сможет принять решение о приостановлении таких операций на срок не более 10 суток при наличии оснований полагать, что счета использовались в преступной деятельности, а также полномочиями по получению сведений о соединениях между абонентами по решению суда. Срок в 10 суток обусловлен сложностью получения в более короткое время сведений о принадлежности банковских счетов или электронных кошельков, использовавшихся в преступной деятельности, а также доказательств, дающих основание для наложения ареста на имущество.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил «Ведомостям», что законопроект был разработан в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с помощью IТ-технологий. Одной из проблем расследования таких преступлений остается длительный процесс получения информации от операторов. Средний срок предоставления ответов в настоящий момент составляет более одного месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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