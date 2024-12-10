Правкомиссия поддержала предложение МВД о блокировке счетов без суда на 10 дней
Осведомленный источник РБК сообщил, что законопроект будет дорабатываться ко второму чтению, на заседании 9 декабря инициатива вызвала «ожесточенную дискуссию». Изначально законопроект не поддержал Центробанк, считающий такой подход слишком серьезным расширением доступа к банковской тайне.
9 декабря «Ведомости» писали, что авторы инициативы предлагают дополнить УПК ст. 115.2 и ввести новую меру процессуального принуждения – приостановление операций с денежными средствами, в том числе электронными и авансовыми платежами. Следователь (с согласия руководителя) и дознаватель (с согласия прокурора) сможет принять решение о приостановлении таких операций на срок не более 10 суток при наличии оснований полагать, что счета использовались в преступной деятельности, а также полномочиями по получению сведений о соединениях между абонентами по решению суда. Срок в 10 суток обусловлен сложностью получения в более короткое время сведений о принадлежности банковских счетов или электронных кошельков, использовавшихся в преступной деятельности, а также доказательств, дающих основание для наложения ареста на имущество.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил «Ведомостям», что законопроект был разработан в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с помощью IТ-технологий. Одной из проблем расследования таких преступлений остается длительный процесс получения информации от операторов. Средний срок предоставления ответов в настоящий момент составляет более одного месяца.