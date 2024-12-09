Следователи смогут блокировать счета фигурантов уголовных дел до решения суда

Суды, рассматривающие ходатайства следователей, преступный характер происхождения имущества не исследуют, отмечает Зафесов. И если «инициатива будет принята, то при неотложной блокировке счетов по решению следователя весьма вероятен их последующий арест». Сейчас в проектируемой статье 115.2 УПК учтено, что операции возобновляются по истечении срока в 10 суток, если правоохранители не обратились в суд для их ареста. Кроме того, фигуранты уголовных дел смогут обжаловать решение о блокировке прокурору или в суд в порядке, предусмотренном ст. 124 и 125 УПК.