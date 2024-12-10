Верховный суд отказался рассматривать жалобу осужденного в РФ американца Фогеля

Фогеля и его жену задержали в августе 2021 г. по прилете в международный аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло, мужчину арестовали. По данным следствия, его жена смогла до прибытия полиции избавиться от улик в квартире. В МВД указали, что до мая 2021 г. у Фогеля и его супруги был дипломатический статус. Следствие считает, что осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников англо-американской школы, в которой он преподавал.