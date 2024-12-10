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Верховный суд отказался рассматривать жалобу осужденного в РФ американца Фогеля

Ведомости

Верховный суд России не стал передавать на рассмотрение жалобу бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд отказал Марку Фогелю в передаче его жалобы на рассмотрение», – уточнили там.

Фогеля и его жену задержали в августе 2021 г. по прилете в международный аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло, мужчину арестовали. По данным следствия, его жена смогла до прибытия полиции избавиться от улик в квартире. В МВД указали, что до мая 2021 г. у Фогеля и его супруги был дипломатический статус. Следствие считает, что осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников англо-американской школы, в которой он преподавал.

17 июня 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

В августе 2024 г. семья экс-дипломата обвинила США в двойных стандартах при обмене заключенными с Россией. По мнению его родственников, то, что Фогель не был включен в список для обмена, объясняется тем, что за него борются только его 95-летняя мать и члены семьи, при этом он «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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