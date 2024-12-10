Верховный суд отказался рассматривать жалобу осужденного в РФ американца Фогеля
Верховный суд России не стал передавать на рассмотрение жалобу бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.
«Суд отказал Марку Фогелю в передаче его жалобы на рассмотрение», – уточнили там.
Фогеля и его жену задержали в августе 2021 г. по прилете в международный аэропорт «Шереметьево» из Нью-Йорка. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло, мужчину арестовали. По данным следствия, его жена смогла до прибытия полиции избавиться от улик в квартире. В МВД указали, что до мая 2021 г. у Фогеля и его супруги был дипломатический статус. Следствие считает, что осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников англо-американской школы, в которой он преподавал.
17 июня 2022 г. суд приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.
В августе 2024 г. семья экс-дипломата обвинила США в двойных стандартах при обмене заключенными с Россией. По мнению его родственников, то, что Фогель не был включен в список для обмена, объясняется тем, что за него борются только его 95-летняя мать и члены семьи, при этом он «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей».