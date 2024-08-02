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Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах

Ведомости

США продемонстрировали политику двойных стандартов при обмене заключенными с Россией. Об этом заявила семья бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков. Фогель не был в списке для обмена.

То, что Фогель не был включен в список для обмена, его родственники объяснили тем, что за него борются только его 95-летняя мать и члены семьи, при этом он «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей» (цитата по ТАСС).

«Эта борьба сопровождается не поддержкой и пониманием, а сопротивлением и двойными стандартами», – говорится в заявлении семьи.

CNN сообщает, что первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер обратился к Фогелю и сообщил, что администрация президента США «продолжит работать над освобождением Марка и других американцев, которые находятся в плену в различных странах по всему миру» (цитата по «Интерфаксу»).

Фогеля и его жену задержали в августе 2021 г. по прилете в «Шереметьево» из Нью-Йорка. В багаже Фогеля нашли марихуану и гашишное масло, после чего его арестовали. Как заявляло следствие, жена Фогеля, которую отпустили домой, смогла до прибытия полиции избавиться от улик в квартире. В МВД отметили, что до мая 2021 г. у Фогеля и его жены был дипломатический статус. По версии следствия, осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников англо-американской школы, где он преподавал. В июне 2022 г. суд приговорил его к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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