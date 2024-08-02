Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах

Фогеля и его жену задержали в августе 2021 г. по прилете в «Шереметьево» из Нью-Йорка. В багаже Фогеля нашли марихуану и гашишное масло, после чего его арестовали. Как заявляло следствие, жена Фогеля, которую отпустили домой, смогла до прибытия полиции избавиться от улик в квартире. В МВД отметили, что до мая 2021 г. у Фогеля и его жены был дипломатический статус. По версии следствия, осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников англо-американской школы, где он преподавал. В июне 2022 г. суд приговорил его к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.