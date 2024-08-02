Семья осужденного в России американца обвинила США в двойных стандартах
США продемонстрировали политику двойных стандартов при обмене заключенными с Россией. Об этом заявила семья бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков. Фогель не был в списке для обмена.
То, что Фогель не был включен в список для обмена, его родственники объяснили тем, что за него борются только его 95-летняя мать и члены семьи, при этом он «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей» (цитата по ТАСС).
«Эта борьба сопровождается не поддержкой и пониманием, а сопротивлением и двойными стандартами», – говорится в заявлении семьи.
CNN сообщает, что первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер обратился к Фогелю и сообщил, что администрация президента США «продолжит работать над освобождением Марка и других американцев, которые находятся в плену в различных странах по всему миру» (цитата по «Интерфаксу»).
Фогеля и его жену задержали в августе 2021 г. по прилете в «Шереметьево» из Нью-Йорка. В багаже Фогеля нашли марихуану и гашишное масло, после чего его арестовали. Как заявляло следствие, жена Фогеля, которую отпустили домой, смогла до прибытия полиции избавиться от улик в квартире. В МВД отметили, что до мая 2021 г. у Фогеля и его жены был дипломатический статус. По версии следствия, осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников англо-американской школы, где он преподавал. В июне 2022 г. суд приговорил его к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков.