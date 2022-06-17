Суд в Москве приговорил экс-дипломата США к 14 годам за контрабанду наркотиков
Химкинский суд Москвы 16 июня приговорил бывшего сотрудника посольства США в России и преподавателя англо-американской школы в Москве Марка Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщила пресс-служба суда.
«Бывший дипломат посольства США и преподаватель «Англо-американская школа Москвы» Фогель М.Х. совершил контрабанду наркотических средств в крупном размере через таможенную границу Таможенного союза, а также незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», — рассказали в суде. Фогель полностью признал вину.
Марка Фогеля и его жену задержали в августе прошлого года по прилете в «Шереметьево» из Нью-Йорка. В багаже Фогеля нашли марихуану и гашишное масло, после чего его арестовали. Как заявляло следствие, жена Фогеля, которую отпустили домой, смогла до прибытия полиции избавиться от улик в квартире.
В МВД отметили, что до мая 2021 г. у Фогеля и его жены был дипломатический статус. По версии следствия, осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников англо-американской школы, где он преподавал.