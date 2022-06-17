Суд в Москве приговорил экс-дипломата США к 14 годам за контрабанду наркотиков

В МВД отметили, что до мая 2021 г. у Фогеля и его жены был дипломатический статус. По версии следствия, осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников англо-американской школы, где он преподавал.