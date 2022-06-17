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Общество

Суд в Москве приговорил экс-дипломата США к 14 годам за контрабанду наркотиков

Ведомости

Химкинский суд Москвы 16 июня приговорил бывшего сотрудника посольства США в России и преподавателя англо-американской школы в Москве Марка Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщила пресс-служба суда.

«Бывший дипломат посольства США и преподаватель «Англо-американская школа Москвы» Фогель М.Х. совершил контрабанду наркотических средств в крупном размере через таможенную границу Таможенного союза, а также незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», — рассказали в суде. Фогель полностью признал вину.

Марка Фогеля и его жену задержали в августе прошлого года по прилете в «Шереметьево» из Нью-Йорка. В багаже Фогеля нашли марихуану и гашишное масло, после чего его арестовали. Как заявляло следствие, жена Фогеля, которую отпустили домой, смогла до прибытия полиции избавиться от улик в квартире.

В МВД отметили, что до мая 2021 г. у Фогеля и его жены был дипломатический статус. По версии следствия, осужденный мог воспользоваться им для организации канала поставки наркотиков в Россию, чтобы продавать их среди учеников англо-американской школы, где он преподавал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных