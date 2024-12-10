Песков назвал прерогативой Москвы вопрос переноса Соловецкого камня с Лубянки
Вопрос переноса Соловецкого камня с Лубянки является прерогативой московских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну, в данном случае это прерогатива города. Город принимает подобные решения. Поэтому мы в компетенцию города в данном случае не хотели бы вмешиваться», – сказал он.
3 декабря председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью РБК заявил, что Соловецкий камень стоит перенести с Лубянки, поскольку он является «упреком» работающим там сотрудникам ФСБ. По его мнению, люди у памятника «фактически проводят не акцию памяти [жертвам политических репрессий], а акцию против сотрудников здания на Лубянке – ФСБ, КГБ, НКВД».
Соловецкий камень был установлен в Москве на Лубянской площади напротив главного здания ФСБ России в 1990 г. Он представляет собой гранитную глыбу, привезенную с территории бывшего Соловецкого лагеря, считающегося символом политический репрессий в СССР.