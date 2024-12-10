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Песков назвал прерогативой Москвы вопрос переноса Соловецкого камня с Лубянки

Ведомости

Вопрос переноса Соловецкого камня с Лубянки является прерогативой московских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну, в данном случае это прерогатива города. Город принимает подобные решения. Поэтому мы в компетенцию города в данном случае не хотели бы вмешиваться», – сказал он.

3 декабря председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью РБК заявил, что Соловецкий камень стоит перенести с Лубянки, поскольку он является «упреком» работающим там сотрудникам ФСБ. По его мнению, люди у памятника «фактически проводят не акцию памяти [жертвам политических репрессий], а акцию против сотрудников здания на Лубянке – ФСБ, КГБ, НКВД».

Соловецкий камень был установлен в Москве на Лубянской площади напротив главного здания ФСБ России в 1990 г. Он представляет собой гранитную глыбу, привезенную с территории бывшего Соловецкого лагеря, считающегося символом политический репрессий в СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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