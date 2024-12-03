Глава СПЧ выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки
«Люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке – ФСБ, КГБ, НКВД», – сказал он, выступив за перенос памятника.
По его мнению, подобные мероприятия являются не акциями памяти, а «политическими акциями»: «Как бы упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке».
В интервью Фадеев также заявил, что не может встать в защиту тех правозащитных организаций, которые были закрыты в последние годы. По его словам, эти организации были вычеркнуты «не за правозащитную деятельность, а за политическую».
«Основной функцией “Мемориала” (организация признана в РФ иноагентом, ликвидирована) была как раз память, архивная работа, поиск, захоронение. Про тысячи, десятки тысяч людей неизвестно, где они захоронены. Вот чем надо заниматься. И чем помогает заниматься наша межведомственная рабочая группа. А эти организации занимались политикой вполне определенного свойства», – считает он. 28 декабря 2021 г. Верховный суд вынес решение о ликвидации организации. 28 февраля 2022 г. апелляционная инстанция Верховного суда признала ликвидацию «Мемориала» законной.
Соловецкий камень был установлен в Москве в 1990 г. Он представляет собой гранитную глыбу, привезенную с территории бывшего Соловецкого лагеря, считающегося символом политический репрессий в СССР. Памятник находится на Лубянской площади напротив главного здания ФСБ России.