Глава СПЧ выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки

«Основной функцией “Мемориала” (организация признана в РФ иноагентом, ликвидирована) была как раз память, архивная работа, поиск, захоронение. Про тысячи, десятки тысяч людей неизвестно, где они захоронены. Вот чем надо заниматься. И чем помогает заниматься наша межведомственная рабочая группа. А эти организации занимались политикой вполне определенного свойства», – считает он. 28 декабря 2021 г. Верховный суд вынес решение о ликвидации организации. 28 февраля 2022 г. апелляционная инстанция Верховного суда признала ликвидацию «Мемориала» законной.