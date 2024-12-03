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Глава СПЧ выступил за перенос Соловецкого камня с Лубянки

Ведомости

Соловецкий камень стоит перенести с Лубянки, поскольку он является «упреком» работающим там сотрудникам ФСБ. Об этом заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью РБК.

«Люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке – ФСБ, КГБ, НКВД», – сказал он, выступив за перенос памятника.

По его мнению, подобные мероприятия являются не акциями памяти, а «политическими акциями»: «Как бы упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке».

В интервью Фадеев также заявил, что не может встать в защиту тех правозащитных организаций, которые были закрыты в последние годы. По его словам, эти организации были вычеркнуты «не за правозащитную деятельность, а за политическую».

«Основной функцией “Мемориала” (организация признана в РФ иноагентом, ликвидирована) была как раз память, архивная работа, поиск, захоронение. Про тысячи, десятки тысяч людей неизвестно, где они захоронены. Вот чем надо заниматься. И чем помогает заниматься наша межведомственная рабочая группа. А эти организации занимались политикой вполне определенного свойства», – считает он. 28 декабря 2021 г. Верховный суд вынес решение о ликвидации организации. 28 февраля 2022 г. апелляционная инстанция Верховного суда признала ликвидацию «Мемориала» законной.

Соловецкий камень был установлен в Москве в 1990 г. Он представляет собой гранитную глыбу, привезенную с территории бывшего Соловецкого лагеря, считающегося символом политический репрессий в СССР. Памятник находится на Лубянской площади напротив главного здания ФСБ России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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