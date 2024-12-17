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«Аэрофлот» запустил продажу субсидированных билетов на 2025 год

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу субсидированных билетов на 2025 г. по 23 направлениям. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Действие федеральной программы субсидирования распространяются на Москву и в обратное направление из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Калининграда. Также в программу вошли перелеты Красноярск — Хабаровск — Красноярск, Благовещенск — Красноярск – Благовещенск.

Кроме того, субсидированные авиабилеты будут доступны на рейсы в Санкт-Петербург и обратно (из Иркутска и Калининграда), из Хабаровска и обратно (из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска) и из Владивостока и обратно (из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска).

14 ноября Минтранс сообщил, что действующие программы субсидирования авиаперевозок пассажиров в России продолжат работать в 2025 г. Кроме того, со следующего года все программы субсидирования будут оцифрованы, уточнили в ведомстве. Отмечалось, что запрос на изменения исходит от отрасли.

В прошлом году отечественный авиационный транспорт перевез более 105 млн пассажиров. Внутренними авиалиниями воспользовались 83 млн человек. Росавиация выделила из федерального бюджета 8,1 млрд руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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