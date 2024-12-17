«Аэрофлот» запустил продажу субсидированных билетов на 2025 год

Кроме того, субсидированные авиабилеты будут доступны на рейсы в Санкт-Петербург и обратно (из Иркутска и Калининграда), из Хабаровска и обратно (из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска) и из Владивостока и обратно (из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска).