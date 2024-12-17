«Аэрофлот» запустил продажу субсидированных билетов на 2025 год
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу субсидированных билетов на 2025 г. по 23 направлениям. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Действие федеральной программы субсидирования распространяются на Москву и в обратное направление из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Калининграда. Также в программу вошли перелеты Красноярск — Хабаровск — Красноярск, Благовещенск — Красноярск – Благовещенск.
Кроме того, субсидированные авиабилеты будут доступны на рейсы в Санкт-Петербург и обратно (из Иркутска и Калининграда), из Хабаровска и обратно (из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска) и из Владивостока и обратно (из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска).
14 ноября Минтранс сообщил, что действующие программы субсидирования авиаперевозок пассажиров в России продолжат работать в 2025 г. Кроме того, со следующего года все программы субсидирования будут оцифрованы, уточнили в ведомстве. Отмечалось, что запрос на изменения исходит от отрасли.
В прошлом году отечественный авиационный транспорт перевез более 105 млн пассажиров. Внутренними авиалиниями воспользовались 83 млн человек. Росавиация выделила из федерального бюджета 8,1 млрд руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в 2024 г.