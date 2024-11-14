Минтранс: субсидии на авиабилеты продолжат действовать в 2025 году

14 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Росавиация может не успеть до конца 2024 г. распределить субсидии на рейсы между регионами в обход Москвы и между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Собеседники издания рассказали о попытке Минтранса объединить субсидии, что не согласовал Минфин. Теперь авиакомпании якобы не могут планировать рейсы и продавать билеты с 1 января 2025 г. Источники издания опасались возможного закрытия существенной части из более чем 400 маршрутов.