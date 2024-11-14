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Минтранс: субсидии на авиабилеты продолжат действовать в 2025 году

Ведомости

Действующие программы субсидирования авиаперевозок пассажиров в России продолжат работать в 2025 г. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Минтранс РФ.

«Российским авиакомпаниям даны указания по открытию продаж на субсидируемые направления с целью обеспечения пассажиров доступными билетами», – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что проектом федерального бюджета на 2025-2027 гг. предусмотрено раздельное финансирование программ субсидирования. Вопрос объединения этих программ воздушных перевозок пассажиров не рассматривается. Постановление правительства устанавливает не новый порядок предоставления субсидий, а порядок формирования правил субсидирования. Кроме того, со следующего года все программы субсидирования будут оцифрованы. По данным Минтранса, запрос на изменения исходит от отрасли.

14 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Росавиация может не успеть до конца 2024 г. распределить субсидии на рейсы между регионами в обход Москвы и между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Собеседники издания рассказали о попытке Минтранса объединить субсидии, что не согласовал Минфин. Теперь авиакомпании якобы не могут планировать рейсы и продавать билеты с 1 января 2025 г. Источники издания опасались возможного закрытия существенной части из более чем 400 маршрутов.

В 2023 г. отечественный авиационный транспорт перевез более 105 млн пассажиров. Внутренними авиалиниями воспользовались 83 млн человек. Росавиация выделила из федерального бюджета 8,1 млрд руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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