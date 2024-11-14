Минтранс: субсидии на авиабилеты продолжат действовать в 2025 году
Действующие программы субсидирования авиаперевозок пассажиров в России продолжат работать в 2025 г. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Минтранс РФ.
«Российским авиакомпаниям даны указания по открытию продаж на субсидируемые направления с целью обеспечения пассажиров доступными билетами», – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что проектом федерального бюджета на 2025-2027 гг. предусмотрено раздельное финансирование программ субсидирования. Вопрос объединения этих программ воздушных перевозок пассажиров не рассматривается. Постановление правительства устанавливает не новый порядок предоставления субсидий, а порядок формирования правил субсидирования. Кроме того, со следующего года все программы субсидирования будут оцифрованы. По данным Минтранса, запрос на изменения исходит от отрасли.
14 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Росавиация может не успеть до конца 2024 г. распределить субсидии на рейсы между регионами в обход Москвы и между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Собеседники издания рассказали о попытке Минтранса объединить субсидии, что не согласовал Минфин. Теперь авиакомпании якобы не могут планировать рейсы и продавать билеты с 1 января 2025 г. Источники издания опасались возможного закрытия существенной части из более чем 400 маршрутов.
В 2023 г. отечественный авиационный транспорт перевез более 105 млн пассажиров. Внутренними авиалиниями воспользовались 83 млн человек. Росавиация выделила из федерального бюджета 8,1 млрд руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в 2024 г.