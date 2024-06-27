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В мае по программам субсидирования авиаперевозок продано более 469 000 билетов

Ведомости

В мае российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок 469 500 билетов и перевезли 385 200 пассажиров.  Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Перевозки пассажиров по отраслевым программам субсидирования в мае 2024 г. выросли на 7,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Данная динамика демонстрирует успешное развитие и повышение эффективности реализации отраслевых программ», – сказал директор Центра научного обеспечения и государственной политики в области гражданской авиации «ГосНИИ ГА» Александр Фридлянд.

С января по май включительно было продано более 2,9 млн билетов, перевезено 1,8 млн человек.

Программы охватывают 397 маршрутов, по которым летают 25 авиакомпаний. На реализацию программ в 2024 г. из федерального бюджета выделено 25,1 млрд руб.

27 июня сообщалось, что налоговые льготы на внутренние авиаперевозки, которые должны были закончить действие 1 января 2025 г., продлят на три года до 1 января 2028 г. Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа (ДФО), Крыма и Севастополя. Также планируется сохранить льготную ставку НДС в 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла (МАУ). Базовая ставка НДС в России составляет 20%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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