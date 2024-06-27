В мае по программам субсидирования авиаперевозок продано более 469 000 билетов
В мае российские авиакомпании продали по трем федеральным программам субсидирования воздушных перевозок 469 500 билетов и перевезли 385 200 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Перевозки пассажиров по отраслевым программам субсидирования в мае 2024 г. выросли на 7,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Данная динамика демонстрирует успешное развитие и повышение эффективности реализации отраслевых программ», – сказал директор Центра научного обеспечения и государственной политики в области гражданской авиации «ГосНИИ ГА» Александр Фридлянд.
С января по май включительно было продано более 2,9 млн билетов, перевезено 1,8 млн человек.
Программы охватывают 397 маршрутов, по которым летают 25 авиакомпаний. На реализацию программ в 2024 г. из федерального бюджета выделено 25,1 млрд руб.
27 июня сообщалось, что налоговые льготы на внутренние авиаперевозки, которые должны были закончить действие 1 января 2025 г., продлят на три года до 1 января 2028 г. Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа (ДФО), Крыма и Севастополя. Также планируется сохранить льготную ставку НДС в 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла (МАУ). Базовая ставка НДС в России составляет 20%.