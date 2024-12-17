Москалькова рассказала о рекордном числе обращений россиян в 2024 году

11 июня «Ведомости» писали об увеличении жалоб на нарушение избирательных прав россиян за 2023 г. по сравнению с предыдущим годом – всего 70 обращений получила Москалькова. В своем докладе она связала заметный рост числа писем граждан с участием в голосовании жителей новых субъектов РФ, а также с интересом граждан к новым формам голосования (например, к дистанционному электронному голосованию и масштабностью самих выборов).