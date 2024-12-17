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Москалькова рассказала о рекордном числе обращений россиян в 2024 году

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова за текущий год получила более 100 000 обращений граждан, что почти на 10 000 больше, чем годом ранее, сообщается в ее Telegram-канале.

Это стало новым рекордом. Граждане жаловались в том числе на несоблюдение трудовых прав, поступило также много обращений от участников спецоперации.

Москалькова утверждает, что подобное количество сообщений обусловлено «ростом доверия людей к институту уполномоченного», а также уверенностью в том, что госорганы «не формально, а адресно помогут с решением трудных случаев в жизни».

Кроме того, жалобы россиян касались социального обеспечения, жилья, трудовых и семейных прав, нарушения сроков расследования и рассмотрения дел в судах, отказов в возбуждении уголовных дел.

В июне Москалькова представила ежегодный доклад президенту страны Владимиру Путину. В 2023 г. в аппарат российского омбудсмена поступило 93 700 писем. В прошлом году россиян волновало ущемление прав в предоставлении бесплатной медицины и образования.

11 июня «Ведомости» писали об увеличении жалоб на нарушение избирательных прав россиян за 2023 г. по сравнению с предыдущим годом – всего 70 обращений получила Москалькова. В своем докладе она связала заметный рост числа писем граждан с участием в голосовании жителей новых субъектов РФ, а также с интересом граждан к новым формам голосования (например, к дистанционному электронному голосованию и масштабностью самих выборов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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