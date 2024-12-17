Москалькова рассказала о рекордном числе обращений россиян в 2024 году
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова за текущий год получила более 100 000 обращений граждан, что почти на 10 000 больше, чем годом ранее, сообщается в ее Telegram-канале.
Это стало новым рекордом. Граждане жаловались в том числе на несоблюдение трудовых прав, поступило также много обращений от участников спецоперации.
Москалькова утверждает, что подобное количество сообщений обусловлено «ростом доверия людей к институту уполномоченного», а также уверенностью в том, что госорганы «не формально, а адресно помогут с решением трудных случаев в жизни».
Кроме того, жалобы россиян касались социального обеспечения, жилья, трудовых и семейных прав, нарушения сроков расследования и рассмотрения дел в судах, отказов в возбуждении уголовных дел.
В июне Москалькова представила ежегодный доклад президенту страны Владимиру Путину. В 2023 г. в аппарат российского омбудсмена поступило 93 700 писем. В прошлом году россиян волновало ущемление прав в предоставлении бесплатной медицины и образования.
11 июня «Ведомости» писали об увеличении жалоб на нарушение избирательных прав россиян за 2023 г. по сравнению с предыдущим годом – всего 70 обращений получила Москалькова. В своем докладе она связала заметный рост числа писем граждан с участием в голосовании жителей новых субъектов РФ, а также с интересом граждан к новым формам голосования (например, к дистанционному электронному голосованию и масштабностью самих выборов).