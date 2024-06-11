Москалькова получила втрое больше жалоб на нарушение избирательных прав

Москалькова получила втрое больше жалоб на нарушение избирательных правЭто связано с участием в выборах граждан из новых субъектов РФ и применением новых форм голосования, считают эксперты
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова за 2023 г. получила втрое больше жалоб на нарушение избирательных прав россиян по сравнению с предыдущим годом – всего 70 обращений. Об этом говорится в 500-страничном докладе об итогах работы омбудсмена в прошлом году (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в аппарате уполномоченного по правам человека). 10 июня Москалькова доложила о результатах своей деятельности президенту Владимиру Путину в Кремле. 11 июня она выступит с докладом перед депутатами Госдумы.
Из 70 обращений положительно разрешены были только 8, по 33 жалобам заявителям были даны разъяснения в виде консультаций, следует из доклада. Основная часть обращений, касающихся реализации избирательного права, была связана с организацией и проведением голосования. Кроме того, часть жалоб затрагивала вопросы выдвижения и регистрации кандидатов на выборах. В частности, заявители не были согласны с отказом в регистрации их в качестве кандидатов на выборах либо с решениями избиркомов, говорится в докладе.
Отдельные жалобы были связаны с принуждением к голосованию за определенную партию. Например, с такой ситуацией столкнулся сотрудник металлургического завода «Балаково» в Саратовской области. Еще один мужчина из города Киселевска Кемеровской области обратился к омбудсмену, из-за того что ему не разрешили работать на избирательном участке охранником. Отказ, как следует из доклада, связан с его прошлым местом работы в частной военной компании «Вагнер».
Обращения к омбудсмену
Треть всех обращений, поступивших за 2023 г. уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, затрагивали проблемы, связанные с проведением специальной военной операции и с ее участниками: более 30 000 из 94 000 обращений. Всего в 2023 г. к омбудсмену поступило на 18% больше обращений, чем годом ранее.
Доклад состоит из пяти глав:
-Общая характеристика обращений и результаты их рассмотрения
-Защита прав эвакуированных лиц, участников спецоперации и членов их семей
-Защита гражданских и политических прав и свобод
-Защита социальных и экономических прав
-Защита прав человека в уголовном процессе
В докладе Москалькова связывает заметный рост числа обращений граждан в 2023 г. с участием в голосовании жителей новых субъектов РФ, а также с интересом граждан к новым формам голосования (например, к дистанционному электронному голосованию; ДЭГ) и масштабностью самих выборов. В единый день голосования (ЕДГ) 10 сентября 2023 г. в голосовании приняло участие около 31,5 млн избирателей. Средняя явка составила 45,65%, что стало рекордным показателем на выборах регионального уровня за последние 10 лет.
Юрист Гарегин Митин согласен с тем, что сам процесс реализации активного избирательного права усложнился: появилось много форм и способов голосования, порядок которых не всегда понятен гражданам. «Вспомните, как много судебных споров было связано с голосованием по месту нахождения на выборах президента России 2018 г. Теперь есть целое ДЭГ, на которое вроде имеется право избирателей, но не во всех регионах», – добавил он.
Для граждан новых регионов российские электоральные процедуры могут представлять сложность, считает юрист Олег Захаров. По его словам, так же было и на крымском референдуме и первых выборах на полуострове в 2014 г. Первый цикл выборов снял тогда все вопросы, так что ожидать в дальнейшем таких обращений из новых регионов не стоит, указал Захаров.
Правовое просвещение граждан в новых регионах пока не завершено, отметил в свою очередь Митин. По его мнению, из-за отсутствия знаний и опыта правореализации жалобы будут поступать еще какое-то время. Впрочем, в этом году их должно быть меньше: пройдут только региональные и местные выборы, а часть вопросов субъекты решат самостоятельно, заключил Митин.
В случае обращений по поводу нарушений в избиркомы или суды есть четкая закономерность: «число жалоб пропорционально конкурентности выборов, а не числу кампаний и вовлеченных в них избирателей», говорит Захаров. Прошлый год, по его мнению, был «богат» на выборы: избирателям было интересно наблюдать за процессом и участвовать в нем, поэтому такая активность сопровождалась и ростом жалоб. «В нынешнем сезоне 2024 г. подобных ярких кампаний не предвидится, кроме, пожалуй, выборов Мосгордумы, поэтому можно прогнозировать, что число жалоб омбудсмену снизится до обычных, медианных значений», – заключил Захаров.
В докладе не говорится, в частности, о том, что проведение агитационных мероприятий осложняется неотмененными коронавирусными ограничениями, сказал юрист Иван Брикульский. «Встречи кандидатов с избирателями должны проводиться согласно закону о митингах и демонстрациях, а из-за ковидных ограничений их провести невозможно. При этом немало внимания уделено тому, как публичные мероприятия используются для иностранного влияния», – говорит он.
Еще одна глава в докладе посвящена защите прав человека при проведении публичных мероприятий и участии в них. Омбудсмен считает, что 2023 г. в России был «богатым на многочисленные митинги», связанные с актуальными событиями, говорится в докладе. При этом, как подчеркивает Москалькова, после 2021 г. число обращении по поводу нарушений прав участников митингов и других публичных мероприятии резко снизилось. Например, в 2023 г. поступило всего 25 обращении. Уполномоченный связывает это с упорядочиванием практики согласования публичных мероприятии, а также результатом просветительской работы и повышением профессионализма сотрудников полиции в обеспечении безопасности на массовых акциях.
В качестве негативного примера в докладе упоминаются события в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 г. В результате беспорядков 29 октября на фоне прибытия рейса из Израиля СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Задержаны 83 участника протестов, а работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября. В докладе Москальковой отмечается, что под деструктивным влиянием иностранных спецслужб митинг мог привести к грубеишим нарушениям прав человека и дестабилизации гражданского мира в России.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напомнил, что в 2020 г. в стране начали действовать коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе митингов. «Де-факто митинги [сейчас] отсутствуют и значительная часть публичной политической активности поставлена на паузу в 2022 г.», – указал он.
В России пропала культура массовых общественных мероприятий, согласен с ним политолог Александр Немцев. По его словам, «уличной» политики – и оппозиционной и провластной – стало намного меньше. «Говорить о том, что профессионализм сотрудников полиции в обеспечении безопасности влияет на то, что омбудсмену приходит мало обращений, – странно, из это разных миров. Полиция должна реагировать тогда, когда мероприятие проходит, а сейчас их нет», – подчеркнул Немцев.
Политическая жизнь в России трансформировалась таким образом, что проведение уличных акций или протестных мероприятий ушло в прошлое и заменилось социальными акциями, сборами подписей и другими активности в интернете, заключил политолог.