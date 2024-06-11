Москалькова получила втрое больше жалоб на нарушение избирательных прав

Еще одна глава в докладе посвящена защите прав человека при проведении публичных мероприятий и участии в них. Омбудсмен считает, что 2023 г. в России был «богатым на многочисленные митинги», связанные с актуальными событиями, говорится в докладе. При этом, как подчеркивает Москалькова, после 2021 г. число обращении‌ по поводу нарушений прав участников митингов и других публичных мероприятии‌ резко снизилось. Например, в 2023 г. поступило всего 25 обращении‌. Уполномоченный связывает это с упорядочиванием практики согласования публичных мероприятии‌, а также результатом просветительской работы и повышением профессионализма сотрудников полиции в обеспечении безопасности на массовых акциях.