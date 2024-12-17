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Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 4,1% за неделю

Ведомости

Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 9 по 15 декабря составил 22,22 на 100 000 населения, снизившись на 4,1%. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Рост заболеваемости фиксируется в 34 регионах, а в 12 из них – более, чем в среднем по стране. Число госпитализаций выросло на 2% ( 2906 пациентов за неделю), рост отмечен в 35 регионах России.

Выздоровело 34 362 человека (на 12,2% больше, чем неделей ранее). За указанный период от инфекции скончались 48 жителей страны.

Со 2 по 8 декабря показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 населения составлял 23,16, что на 7,9% выше, чем на предыдущей неделе.

6 декабря ТАСС сообщило о том, что Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавируса «гам-VLP-мультивак» в инъекционной форме на основе вирусоподобных частиц. Препарат был создан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Николая Гамалеи. Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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