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В России заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 7,9%

Ведомости

Со 2 по 8 декабря показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 населения составил 23,16 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 7,9%. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Увеличение заболеваемости отмечено в 64 российских субъектах, в том числе в 26 регионах более, чем в среднем по стране. Выросло число госпитализаций. За прошедшую неделю в медучреждения доставили 2850 человек (+3,3%). Увеличение количества госпитализаций произошло в 42 субъектах России.

По данным Роспотребнадзора, с 25 ноября по 1 декабря в России было зарегистрировано более 31 400 случаев коронавируса, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе. Доминирующим вариантом остается линия JN.1 и ее сублинии KS.1*, JN.1.16.1*.

6 декабря Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавируса «гам-VLP-мультивак» в инъекционной форме на основе вирусоподобных частиц. Препарат разработали ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Николая Гамалеи. Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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