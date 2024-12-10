В России заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 7,9%

Увеличение заболеваемости отмечено в 64 российских субъектах, в том числе в 26 регионах более, чем в среднем по стране. Выросло число госпитализаций. За прошедшую неделю в медучреждения доставили 2850 человек (+3,3%). Увеличение количества госпитализаций произошло в 42 субъектах России.