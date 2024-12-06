Минздрав зарегистрировал новую вакцину для профилактики коронавируса

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что увеличение заболеваемости COVID-19 отмечено в 49 субъектах России, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране. Выросло число госпитализаций. За неделю в медучреждения доставили 2758 человек (+7,7%). Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 субъекте.