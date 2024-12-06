Минздрав зарегистрировал новую вакцину для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегестрировало новую отечественную вакцину для профилактики коронавируса «гам-VLP-мультивак» в инъекционной форме на основе вирусоподобных частиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
Вакцину разработали ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Николая Гамалеи. Препарат получен биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2.
По данным Роспотребнадзора, в России растет заболеваемость COVID-19. С 25 ноября по 1 декабря зарегистрировано более 31 400 случаев коронавируса, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе. Доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*.
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что увеличение заболеваемости COVID-19 отмечено в 49 субъектах России, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране. Выросло число госпитализаций. За неделю в медучреждения доставили 2758 человек (+7,7%). Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 субъекте.