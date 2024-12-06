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Минздрав зарегистрировал новую вакцину для профилактики коронавируса

Ведомости

Министерство здравоохранения России зарегестрировало новую отечественную вакцину для профилактики коронавируса «гам-VLP-мультивак» в инъекционной форме на основе вирусоподобных частиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Вакцину разработали ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Николая Гамалеи. Препарат получен биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2.

По данным Роспотребнадзора, в России растет заболеваемость COVID-19. С 25 ноября по 1 декабря зарегистрировано более 31 400 случаев коронавируса, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе. Доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что увеличение заболеваемости COVID-19 отмечено в 49 субъектах России, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране. Выросло число госпитализаций. За неделю в медучреждения доставили 2758 человек (+7,7%). Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 субъекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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