В России заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 7%
С 25 ноября по 1 декабря показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 населения составил 21,46. В сравнении с предыдущей неделей это больше на 7,4%, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Увеличение заболеваемости отмечено в 49 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране. Выросло также количество госпитализаций. За неделю в медучреждения доставили 2758 человек (+7,7%). Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 субъекте.
За указанный период выздоровели 28 536 человек, или на 13,4% больше в сравнении с предшествующей неделей. Умер 61 человек. Это на 12 человек больше, чем за период 18–24 ноября.
Сегодня Роспотребнадзор также сообщил, что с 25 ноября по 1 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 5% относительно прошлой недели. Всего зарегистрировано 769 500 случаев. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 79,8 млн человек.