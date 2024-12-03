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В России заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 7%

Ведомости

С 25 ноября по 1 декабря показатель заболеваемости COVID-19 на 100 000 населения составил 21,46. В сравнении с предыдущей неделей это больше на 7,4%, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Увеличение заболеваемости отмечено в 49 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране. Выросло также количество госпитализаций. За неделю в медучреждения доставили 2758 человек (+7,7%). Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 субъекте.

За указанный период выздоровели 28 536 человек, или на 13,4% больше в сравнении с предшествующей неделей. Умер 61 человек. Это на 12 человек больше, чем за период 18–24 ноября.

Сегодня Роспотребнадзор также сообщил, что с 25 ноября по 1 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 5% относительно прошлой недели. Всего зарегистрировано 769 500 случаев. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 79,8 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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