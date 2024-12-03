Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 5%

С 18 по 24 ноября количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 739 000 случаев заболевания, сообщал Роспотребнадзор. Превышение среднероссийского показателя наблюдалось в 44 регионах РФ. За указанный период было зарегистрировано 29 000 случаев COVID-19. С 11 по 17 ноября ведомство зафиксировало более 25 400 случаев коронавируса.