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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 5%

Ведомости

С 25 ноября по 1 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 5% относительно прошлой недели. Всего зарегистрировано 769 500 случаев. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 45 российских регионах. На Москву, Санкт-Петербург и Московскую область приходится 17,5% заболеваемости. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 79,8 млн человек.

В России также растет заболеваемость COVID-19. По итогам недели зарегистрировано свыше 31 400 случаев коронавируса, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе. Доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*.

С 18 по 24 ноября количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 739 000 случаев заболевания, сообщал Роспотребнадзор. Превышение среднероссийского показателя наблюдалось в 44 регионах РФ. За указанный период было зарегистрировано 29 000 случаев COVID-19. С 11 по 17 ноября ведомство зафиксировало более 25 400 случаев коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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