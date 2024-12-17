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Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом

Ведомости

Московский городской суд оставил без изменений решение о домашнем аресте блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защитников, и постановление суда первой инстанции не изменилось. Кроме того, решение о продлении ареста для бывшего мужа также осталось без изменений.

В начале ноября суд также оставлял без изменений решение о продлении ареста.

3 октября Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий районный суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. 8 октября ТАСС писало, что Чекалина и ее бывший супруг обжаловали решение суда. Под домашний арест отправлен также еще один фигурант дела – соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.

Следствие полагает, что блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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