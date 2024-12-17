Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом
Московский городской суд оставил без изменений решение о домашнем аресте блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб.
Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защитников, и постановление суда первой инстанции не изменилось. Кроме того, решение о продлении ареста для бывшего мужа также осталось без изменений.
3 октября Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий районный суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. 8 октября ТАСС писало, что Чекалина и ее бывший супруг обжаловали решение суда. Под домашний арест отправлен также еще один фигурант дела – соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.
Следствие полагает, что блогеры и их партнер по бизнесу создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. Договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка. Организаторы марафона предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.