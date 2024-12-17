Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом

3 октября Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий районный суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. 8 октября ТАСС писало, что Чекалина и ее бывший супруг обжаловали решение суда. Под домашний арест отправлен также еще один фигурант дела – соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.