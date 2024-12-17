Минобороны Белоруссии выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Кириллов родился 13 июля 1970 г. в Костроме. Он окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Тимошенко. С 1991 по 1995 г. служил в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. С 1995 по 2009 г. прошел путь от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты. С 2009 г. проходил службу на различных должностях в управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ. В апреле 2017 г. был назначен на пост начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.