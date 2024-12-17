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Минобороны Белоруссии выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Ведомости

Коллегия минобороны Белоруссии выразила соболезнования министру обороны России Андрею Белоусову в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

В сообщении отмечается, что весть о трагической гибели Игоря Анатольевича в результате теракта, совершённого в Москве, была воспринята в Минске с глубоким чувством скорби. Произошедшая трагедия является общей болью, и в этот тяжёлый момент авторы сообщения разделяют горечь утраты и скорбят вместе с близкими погибшего.

Минобороны Белоруссии также выразило соболезнования родным и близким Кириллова.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).

Кириллов родился 13 июля 1970 г. в Костроме. Он окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Тимошенко. С 1991 по 1995 г. служил в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. С 1995 по 2009 г. прошел путь от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты. С 2009 г. проходил службу на различных должностях в управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ. В апреле 2017 г. был назначен на пост начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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