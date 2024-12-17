Минобороны Белоруссии выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова
Коллегия минобороны Белоруссии выразила соболезнования министру обороны России Андрею Белоусову в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.
В сообщении отмечается, что весть о трагической гибели Игоря Анатольевича в результате теракта, совершённого в Москве, была воспринята в Минске с глубоким чувством скорби. Произошедшая трагедия является общей болью, и в этот тяжёлый момент авторы сообщения разделяют горечь утраты и скорбят вместе с близкими погибшего.
Минобороны Белоруссии также выразило соболезнования родным и близким Кириллова.
Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).
Кириллов родился 13 июля 1970 г. в Костроме. Он окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Тимошенко. С 1991 по 1995 г. служил в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. С 1995 по 2009 г. прошел путь от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты. С 2009 г. проходил службу на различных должностях в управлении начальника войск РХБ защиты ВС РФ. В апреле 2017 г. был назначен на пост начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.