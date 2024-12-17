Комиссаров объявил об уходе и изменениях в АНО «Россия – страна возможностей»

В феврале 2023 г. Бетин занял пост ректора мастерской управления «Сенеж», а в мае 2024 г. стал исполнительным директором РСВ. «Сенеж» был создан РСВ в 2019 г. в подмосковном Солнечногорске как центр дополнительного образования для управленцев в сфере государства и проч. Ежегодно в мастерской проходят 36–40 образовательных программ – к примеру, сейчас обучаются участники специальной военной операции по программе «Время героев». Там же проводятся семинары для вице-губернаторов по внутренней политике и др.