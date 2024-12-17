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Комиссаров объявил об уходе и изменениях в АНО «Россия – страна возможностей»

Ведомости

Бывший генеральный директор некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей» (РСВ) Алексей Комиссаров объявил об уходе с поста гендиректора и назначении на это место бывшего исполнительного директора Андрея Бетина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Об уходе Комиссарова собеседники «Ведомостей» сообщали в середине прошлой недели.

По его словам, он возглавит правление, которое станет частью наблюдательного совета. «Этот орган стратегического планирования будет отвечать за утверждение ключевых направлений развития и оценку эффективности работы платформы», – поясняет Комиссаров.

Комиссаров добавил, что в актуальные задачи платформы входят усиленная синхронизация проектного управления и внедрение новых научных практик.

О кадровых перестановках «Ведомости» со ссылками на источники писали 11 декабря. РСВ была создана указом президента от 22 мая 2018 г. Флагманским проектом платформы, которую курирует первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, является конкурс управленцев «Лидеры России» (впервые стартовал в октябре 2017 г., презентация прошла на Всемирном фестивале молодежи и студентов в том же году).

В феврале 2023 г. Бетин занял пост ректора мастерской управления «Сенеж», а в мае 2024 г. стал исполнительным директором РСВ. «Сенеж» был создан РСВ в 2019 г. в подмосковном Солнечногорске как центр дополнительного образования для управленцев в сфере государства и проч. Ежегодно в мастерской проходят 36–40 образовательных программ – к примеру, сейчас обучаются участники специальной военной операции по программе «Время героев». Там же проводятся семинары для вице-губернаторов по внутренней политике и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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