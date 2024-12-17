Комиссаров объявил об уходе и изменениях в АНО «Россия – страна возможностей»
Бывший генеральный директор некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей» (РСВ) Алексей Комиссаров объявил об уходе с поста гендиректора и назначении на это место бывшего исполнительного директора Андрея Бетина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Об уходе Комиссарова собеседники «Ведомостей» сообщали в середине прошлой недели.
По его словам, он возглавит правление, которое станет частью наблюдательного совета. «Этот орган стратегического планирования будет отвечать за утверждение ключевых направлений развития и оценку эффективности работы платформы», – поясняет Комиссаров.
Комиссаров добавил, что в актуальные задачи платформы входят усиленная синхронизация проектного управления и внедрение новых научных практик.
О кадровых перестановках «Ведомости» со ссылками на источники писали 11 декабря. РСВ была создана указом президента от 22 мая 2018 г. Флагманским проектом платформы, которую курирует первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, является конкурс управленцев «Лидеры России» (впервые стартовал в октябре 2017 г., презентация прошла на Всемирном фестивале молодежи и студентов в том же году).
В феврале 2023 г. Бетин занял пост ректора мастерской управления «Сенеж», а в мае 2024 г. стал исполнительным директором РСВ. «Сенеж» был создан РСВ в 2019 г. в подмосковном Солнечногорске как центр дополнительного образования для управленцев в сфере государства и проч. Ежегодно в мастерской проходят 36–40 образовательных программ – к примеру, сейчас обучаются участники специальной военной операции по программе «Время героев». Там же проводятся семинары для вице-губернаторов по внутренней политике и др.