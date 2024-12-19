Глоссарий о ценностях разрабатывается в продолжение указа о нацбезопасности
Работа над созданием глоссария о традиционных ценностях идет в рамках консорциума образовательных и научных организаций, подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы Министерства юстиции. Она направлена на «разработку предложений в целях приведения законодательства РФ» в соответствие с указами президента России Владимира Путина.
Среди указов главы государства Минюст упомянул два документа: «О стратегии нацбезопасности» и «Об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей».
16 декабря заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила в интервью «Парламентской газете», что консорциум вузов разрабатывает глоссарий о традиционных ценностях. В октябре Кузнецова также сообщала «РИА Новости», что понятие «деструктивный контент» предлагается закрепить в законодательстве.
Кроме того, Кузнецова в декабре обратила внимание на необходимость впоследствии создать институт по изучению традиционных духовно-нравственных ценностей. По ее словам, такое учреждение «помогало бы законодательству вырабатывать решения, проводило бы соответствующие исследования» для большего понимания основ госполитики.
В 2021 г. Путин подписал указ, вводящий в действие обновленную версию стратегии национальной безопасности России. В отличие от предыдущей версии стратегии, он начинается со слов, что проводимый государством курс уже «обеспечил укрепление суверенной государственности России как страны, способной проводить суверенную внешнюю и внутреннюю политику». В новом тексте, в отличие от предыдущего, неоднократно постулируется цель «сбережения народа» как одна из основных задач государственной политики, писали «Ведомости».