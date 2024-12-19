Глоссарий о ценностях разрабатывается в продолжение указа о нацбезопасности

В 2021 г. Путин подписал указ, вводящий в действие обновленную версию стратегии национальной безопасности России. В отличие от предыдущей версии стратегии, он начинается со слов, что проводимый государством курс уже «обеспечил укрепление суверенной государственности России как страны, способной проводить суверенную внешнюю и внутреннюю политику». В новом тексте, в отличие от предыдущего, неоднократно постулируется цель «сбережения народа» как одна из основных задач государственной политики, писали «Ведомости».