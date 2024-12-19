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Глоссарий о ценностях разрабатывается в продолжение указа о нацбезопасности

Ведомости

Работа над созданием глоссария о традиционных ценностях идет в рамках консорциума образовательных и научных организаций, подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы Министерства юстиции. Она направлена на «разработку предложений в целях приведения законодательства РФ» в соответствие с указами президента России Владимира Путина.

Среди указов главы государства Минюст упомянул два документа: «О стратегии нацбезопасности» и «Об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей».

16 декабря заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила в интервью «Парламентской газете», что консорциум вузов разрабатывает глоссарий о традиционных ценностях. В октябре Кузнецова также сообщала «РИА Новости», что понятие «деструктивный контент» предлагается закрепить в законодательстве.

Кроме того, Кузнецова в декабре обратила внимание на необходимость впоследствии создать институт по изучению традиционных духовно-нравственных ценностей. По ее словам, такое учреждение «помогало бы законодательству вырабатывать решения, проводило бы соответствующие исследования» для большего понимания основ госполитики.

В 2021 г. Путин подписал указ, вводящий в действие обновленную версию стратегии национальной безопасности России. В отличие от предыдущей версии стратегии, он начинается со слов, что проводимый государством курс уже «обеспечил укрепление суверенной государственности России как страны, способной проводить суверенную внешнюю и внутреннюю политику». В новом тексте, в отличие от предыдущего, неоднократно постулируется цель «сбережения народа» как одна из основных задач государственной политики, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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