Российские вузы работают над созданием глоссария о традиционных ценностях

Что относится к традиционным ценностям

В ноябре 2022 г. Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе поясняется, что под традиционными ценностями подразумеваются «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности». К ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России, следует из указа.