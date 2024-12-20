Путин заявил о необходимости наделить матерей-героинь льготами Героев Труда
Матери-героини должны пользоваться теми же социальными гарантиями и льготами, на которые имеют право Герои Труда, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета, посвященного поддержке семей.
Глава государства подчеркнул, что воспитать и вырастить троих, четверых и более детей является огромным трудом, в связи с чем матери-героини по праву обладают таким же высоким статусом, как и Герои Труда.
«Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание "Мать-героиня"», – сказал президент.
На заседании Путин также обратил внимание на то, что в 2018 г. количество семей с тремя и более детьми составляло 23,3%, а в 2023 г. – более 30%. Глава государства при этом отметил, что растет число граждан, все позже вступающих в брак, и тенденция снижения рождаемости сохранятся.
Президент России возродил звание «Мать-героиня», существовавшее в советские времена, в августе 2022 г. Такой статус может получить россиянка, родившая как минимум 10 детей, но после того, как 10-му ребенку исполнился год.