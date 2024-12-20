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Путин заявил о необходимости наделить матерей-героинь льготами Героев Труда

Ведомости

Матери-героини должны пользоваться теми же социальными гарантиями и льготами, на которые имеют право Герои Труда, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета, посвященного поддержке семей.

Глава государства подчеркнул, что воспитать и вырастить троих, четверых и более детей является огромным трудом, в связи с чем матери-героини по праву обладают таким же высоким статусом, как и Герои Труда.

«Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание "Мать-героиня"», – сказал президент.

На заседании Путин также обратил внимание на то, что в 2018 г. количество семей с тремя и более детьми составляло 23,3%, а в 2023 г. – более 30%. Глава государства при этом отметил, что растет число граждан, все позже вступающих в брак, и тенденция снижения рождаемости сохранятся.

Президент России возродил звание «Мать-героиня», существовавшее в советские времена, в августе 2022 г. Такой статус может получить россиянка, родившая как минимум 10 детей, но после того, как 10-му ребенку исполнился год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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