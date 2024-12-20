Путин заявил о необходимости наделить матерей-героинь льготами Героев Труда

На заседании Путин также обратил внимание на то, что в 2018 г. количество семей с тремя и более детьми составляло 23,3%, а в 2023 г. – более 30%. Глава государства при этом отметил, что растет число граждан, все позже вступающих в брак, и тенденция снижения рождаемости сохранятся.