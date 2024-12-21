Полиция не нашла взрывчатки в машине предполагаемого преступника в Магдебурге

Вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге врезался автомобиль. Машина проехала по толпе не менее 400 м. По данным властей региона, в результате нападения погибли взрослый и ребенок. Пострадали еще почти 70 человек. Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе сообщил, что произошедшее является терактом. Подозреваемый, 50-летний мужчина, задержан. Хазелофф сообщил, что это врач из Саудовской Аравии, работающий в земле Саксония-Анхальт.