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Полиция не нашла взрывчатки в машине предполагаемого преступника в Магдебурге

Ведомости

В автомобиле подозреваемого преступника, который въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге, не было обнаружено никакого взрывного устройства. Об этом сообщает местное MDR со ссылкой на полицию.

Территория вокруг машины ранее была оцеплена, так как полиция подозревала, что там находится взрывчатка.

Силовики пока не могут предоставить информацию о мотиве преступления и «окончательно классифицировать» произошедшее. «Мы пока не знаем предысторию преступления, мы все принимаем во внимание», – сообщили в полиции.

Утром следователи заявили, что по-прежнему полагают, что преступник действовал в одиночку. Доказательства того, что в центре города был замечен, возможно, второй автомобиль, не подтвердились. Территория вокруг рождественской ярмарки остается оцепленной.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр внутренних дел Нэнси Фазер ожидаются в Магдебурге днем, уточняет издание. 

Вечером 20 декабря в людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге врезался автомобиль. Машина проехала по толпе не менее 400 м. По данным властей региона, в результате нападения погибли взрослый и ребенок. Пострадали еще почти 70 человек. Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе сообщил, что произошедшее является терактом. Подозреваемый, 50-летний мужчина, задержан. Хазелофф сообщил, что это врач из Саудовской Аравии, работающий в земле Саксония-Анхальт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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