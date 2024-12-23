Россиян предупредили о новом способе хищения аккаунтов на «Госуслугах»

В ноябре в ВТБ рассказали, что мошенники начали использовать схему с повторными звонками от якобы сотрудников госструктур для взлома аккаунтов на госсервисах. На первом этапе аферисты сообщают о наличии заказного письма, например, от налоговой службы и спрашивают, на какой адрес отправить уведомление. Когда жертва соглашается, мошенники просят назвать проверочный код якобы для оформления заявки. На телефон при этом поступает сообщение от госпорталов с текстом «код восстановления доступа» к учетной записи. Большинство на этом этапе, заподозрив подвох, завершают разговор. На втором этапе злоумышленники еще раз звонят жертве под видом сотрудников госструктур. Подтверждая, что ранее собеседнику звонили мошенники, они запрашивают персональный код под предлогом восстановления доступа к учетной записи. В ВТБ напомнили, что взлом аккаунта на госсервисах может привести к потере личных данных, доступу к банковским приложениям и в конечном итоге к выводу денег со счетов.