Тестирование детей мигрантов на знание русского языка начнется с 1 апреля

Совет Федерации 20 декабря одобрил законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Законопроект предлагает обязать детей иностранцев и лиц без гражданства проходить тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в общеобразовательные организации. Испытание должно быть бесплатным. В случае если ребенок не подтвердит владение русским языком, его не допустят до освоения образовательных программ. Еще одно новое обязательное требование для зачисления в школы – подтверждение законности пребывания ребенка в России.