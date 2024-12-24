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Тестирование детей мигрантов на знание русского языка начнется с 1 апреля

Ведомости

Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется с 1 апреля 2025 г. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишут «РИА Новости».

По словам Чернышенко, на данный момент Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов, систем тестирования и критериев оценки. Он также отметил, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования.

Совет Федерации 20 декабря одобрил законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Законопроект предлагает обязать детей иностранцев и лиц без гражданства проходить тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в общеобразовательные организации. Испытание должно быть бесплатным. В случае если ребенок не подтвердит владение русским языком, его не допустят до освоения образовательных программ. Еще одно новое обязательное требование для зачисления в школы – подтверждение законности пребывания ребенка в России.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 25 ноября. Среди его авторов – спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета по контролю Олег Морозов, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди». Во втором и окончательном третьем чтении документ приняли 11 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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