Организаторы региональных сетей Sincere Systems Group задержаны за мошенничество

10 декабря «Ведомости» писали, что Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физлиц. Документ предусматривает штрафы в случае, если лицо привлекало инвестиции со стороны тех, кто инвестором не является. Они составят: для граждан – от 5000 до 30 000 руб., тогда как для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 20 000 до 50 000 руб. С юрлиц могут взыскать от 300 000 до 500 000 руб. Отмечалось, что за последние годы Банк России зафиксировал деятельность 3500 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды, потенциальный ущерб от деятельности которых оценивается в 35–37 млрд руб.