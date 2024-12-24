Организаторы региональных сетей Sincere Systems Group задержаны за мошенничество
Полицейские задержали организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group по подозрению в мошенничестве на $100 млн. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее слова публикует Telegram-канал «МВД-медиа».
По предварительным данным, аферисты организовали сеть представительств в регионах России. Сотрудники организации искали клиентов, проводили с ними семинары, вебинары и собрания. Жертвам внушали, что компания успешно торгует на рынке Forex и работает в других сферах, в том числе связанных с использованием искусственного интеллекта в биржевой торговле. Инвестировавшим свои средства обещали прибыль от 3 до 30% в месяц.
Граждане переводили сбережения на сервис по покупке криптовалюты, которая потом направлялась на кошельки организаторов проекта. После этого клиенты получали цифровые активы компании, не имеющие реальной ценности. В своих электронных личных кабинетах вкладчики наблюдали искусственный рост баланса якобы по итогам успешной торговли. Вывести средства было нельзя: мошенники отговаривались блокировкой счетов компании и проведением аудита.
Средства вкладчиков организаторы схемы направляли на различные криптовалютные биржи. По словам Волк, одна из них имеет украинский адрес и известна оказанием поддержки военным республики.
Было проведено более 30 обысков в Башкортостане, Татарстане, в Крыму, Севастополе и Московском регионе. Правоохранители нашли и изъяли средства связи, компьютерную технику, рекламную и сувенирную атрибутику проекта, а также материалы с алгоритмами психологического воздействия, деньги, документы и др.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Двух предполагаемых организаторов арестовали. Еще 30 человек доставлены в подразделения МВД для следственных действий. В пресечении преступления участвовали оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК МВД России), следователи Следственного департамента МВД РФ, а также полицейские Москвы, Башкортостана, Татарстана, Крыма, Якутии, сотрудники ФСБ России.
10 декабря «Ведомости» писали, что Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физлиц. Документ предусматривает штрафы в случае, если лицо привлекало инвестиции со стороны тех, кто инвестором не является. Они составят: для граждан – от 5000 до 30 000 руб., тогда как для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 20 000 до 50 000 руб. С юрлиц могут взыскать от 300 000 до 500 000 руб. Отмечалось, что за последние годы Банк России зафиксировал деятельность 3500 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды, потенциальный ущерб от деятельности которых оценивается в 35–37 млрд руб.
Согласно статистике Центробанка, с июля по сентябрь мошенники украли у граждан и предпринимателей 9,3 млрд руб., что вдвое превышает показатель предыдущего квартала (4,77 млрд руб.). Количество хищений за период увеличилось на 35,6% до 348 593 случаев. Из этих средств банки смогли вернуть 11,9% – 1,1 млрд руб.