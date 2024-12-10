Госдума приняла закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций от физлиц

С инициативой выступила группа сенаторов совместно с депутатами Думы. Закон добавляет новую статью в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающую наказания за незаконное привлечение инвестиций. В случае если лицо привлекало инвестиции со стороны тех, кто инвестором не является, – законом предусматриваются штрафы. Они составят: для граждан – от 5000 до 30 000 руб., тогда как для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 20 000 до 50 000 руб. Юрлицам грозят штрафы от 300 000 до 500 000 руб.