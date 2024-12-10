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Госдума приняла закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций от физлиц

Ведомости

Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, который вводит административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц, следует из карточки законопроекта.

С инициативой выступила группа сенаторов совместно с депутатами Думы. Закон добавляет новую статью в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающую наказания за незаконное привлечение инвестиций. В случае если лицо привлекало инвестиции со стороны тех, кто инвестором не является, – законом предусматриваются штрафы. Они составят: для граждан – от 5000 до 30 000 руб., тогда как для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 20 000 до 50 000 руб. Юрлицам грозят штрафы от 300 000 до 500 000 руб.

В качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц возможно приостановление деятельности на срок до 60 дней. Также за привлечение инвестиций на условиях публичной оферты или в результате массовых предложений штрафы вырастут: для граждан они составят от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц и ИП – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – до миллиона.

Как отмечают авторы инициативы, за последние годы Банк России зафиксировал деятельность 3500 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды. Потенциальный ущерб от их деятельности оценивается в 35–37 млрд руб. Пострадать могут более 100 000 человек, говорится в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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