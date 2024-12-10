Госдума приняла закон о штрафах за незаконное привлечение инвестиций от физлиц
Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, который вводит административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц, следует из карточки законопроекта.
С инициативой выступила группа сенаторов совместно с депутатами Думы. Закон добавляет новую статью в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающую наказания за незаконное привлечение инвестиций. В случае если лицо привлекало инвестиции со стороны тех, кто инвестором не является, – законом предусматриваются штрафы. Они составят: для граждан – от 5000 до 30 000 руб., тогда как для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 20 000 до 50 000 руб. Юрлицам грозят штрафы от 300 000 до 500 000 руб.
В качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц возможно приостановление деятельности на срок до 60 дней. Также за привлечение инвестиций на условиях публичной оферты или в результате массовых предложений штрафы вырастут: для граждан они составят от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц и ИП – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – до миллиона.
Как отмечают авторы инициативы, за последние годы Банк России зафиксировал деятельность 3500 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды. Потенциальный ущерб от их деятельности оценивается в 35–37 млрд руб. Пострадать могут более 100 000 человек, говорится в пояснительной записке.