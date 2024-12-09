Размер похищенных средств у граждан и бизнеса резко вырос

Согласно новым правилам, банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях. Исключением не являются случаи, если человек настаивает на проведении перевода или пытается совершить его повторно в течение двухдневного «периода охлаждения». Банк должен сообщать клиенту, что транзакция приостановлена, указать причины и срок приостановки. За это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать перевод. Но если после двух дней «охлаждения» пользователь все равно совершает ту же операцию, банк уже обязан ее исполнить и финансовую ответственность нести не будет.