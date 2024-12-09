Размер похищенных средств у граждан и бизнеса резко вырос

Размер похищенных средств у граждан и бизнеса резко выросЭто связано с нововведениями в законодательстве против мошенников
С июля по сентябрь мошенники украли у граждан и бизнеса 9,3 млрд руб. – это в два раза больше показателя кварталом ранее (4,77 млрд руб.), следует из статистики Банка России. Количество хищений за период выросло на 35,6% до 348 593 случаев. Банкам из этих средств удалось вернуть 11,9% – 1,1 млрд руб. В годовой динамике также отмечается значительный рост по объему хищений – в 2,6 раза, в количественном выражении рост составил 20%.
Размер похищенных в III квартале средств соразмерен размеру за все первое полугодие, когда злоумышленники похитили 9 млрд руб., из которых в сумме удалось вернуть только 619,5 млн руб. Всего за девять месяцев текущего года граждане и бизнес потеряли от действий мошенников более 18,3 млрд руб.
Также в июле – сентябре в два раза вырос объем средств, который банкам удалось спасти от кражи – до 4,9 трлн с 2,3 трлн руб. Но количество предотвращенных операций без согласия клиентов немного сократилось – до 16,1 млн штук (минус 1,15%).
Ранее Следственный комитет (СК) также давал оценку ущерба от деятельности мошенников по итогам девяти месяцев: по его статистике, его общий размер достиг 150 млрд руб., из которых 15 млрд руб. пришлось на операции без согласия клиента, говорил руководитель технико-криминалистического управления главного управления криминалистики (Криминалистический центр) СК Иван Стрельцов на форуме «Антифрод» 5 декабря.
За июль – сентябрь значительно выросли количество и объем хищений со счетов граждан, то есть во время переводов без использования карты / реквизитов карты. Злоумышленники совершили 31 883 операции без согласия клиентов на общую сумму 3,8 млрд руб., что больше значений квартала ранее в 1,8 раза по количеству и почти в 4 раза по объему (17 180 случаев на 970 млн руб.). Из украденных таким способом денег банкам удалось вернуть клиентам 13,8%, или 527 млн руб., тогда как во II квартале доля возврата составила 10,3%, или 99,9 млн руб.
Почти в два раза вырос и объем украденных денежных средств через СБП – 2,8 млрд руб. Количество таких случаев за квартал увеличилось почти на 37% до 61 102 шт. Вместе с тем значительно вырос и процент возврата похищенных средств – до 8,2% (было 2,1%), составив в денежном выражении 232,5 млн руб.
Но самый большой рост по количеству и объему операций без согласия клиентов пришелся на операции без открытия счета, то есть на переводы путем внесения наличных в банкомат. Согласно данным ЦБ, за июль – сентябрь количество таких случаев увеличилось в 650 раз, а сумма – в 12,5 раза, составив 65 110 шт. на 336,25 млн руб., тогда как кварталом ранее было 100 штук на 27 млн руб. При этом доля возврата по таким кражам так и осталась на нуле.
Традиционно занимающие наибольшую часть от всех хищений – кражи с карт (покупка в магазине с помощью физической карты, а также покупка на сайтах, где необходимо ввести данные карты) – остались на соизмеримом со II кварталом уровне. Таким образом, мошенники в июле – сентябре провели 189 329 операций без согласия клиента (-2%) на общую сумму 2,17 млрд руб. (+2,4%). При этом доля возвращенных банками средств своим клиентам значительно выросла – до 15,9% (345,4 млн руб.), тогда как кварталом ранее была 7,6% (161,2 млн руб.).
Единственным каналом, который показал квартал к кварталу сокращение как случаев, так и объема кражи денежных средств, стали электронные кошельки. По итогам периода с июля по сентябрь количество операций без согласия клиента по ним сократилось на 35,6% до 858 шт., а сумма – на 68,7% до 11,17 млн руб.
В III квартале уменьшилась и активность телефонных мошенников, отмечает ЦБ: количество звонков сократилось за три месяца на 21% до 42 1129. Наиболее распространенной практикой остаются звонки по мобильным телефонным номерам (39 960 штук), затем идут звонки по городским номерам (1758 штук) и с использованием номеров 8800 (411 шт.).
При этом активность злоумышленников в интернете немного увеличилась. Если во II квартале ЦБ выявил 1556 ресурсов, предлагающих различные финуслуги, но не имеющих лицензии на такую деятельность, то в III квартале их количество выросло почти на 13% до 1757. Число фишинговых сайтов увеличилось по итогам июля – сентября примерно на 35,5% (до 7 00 ресурсов). Финансовых пирамид за этот же период стало на 9,8% больше – 2740 ресурсов.
ЦБ связывает значительный рост хищений с нововведениями в законодательстве против мошенников: с 25 июля действуют поправки в закон, которые уточняют механизмы противодействия мошенническим переводам. С этого же момента банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме с учетом законодательных изменений, говорится в релизе регулятора. Ранее ЦБ уже предполагал значительное увеличение количества и объема краж во второй половине 2024 г. из-за нововведений в законодательстве.
Согласно новым правилам, банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях. Исключением не являются случаи, если человек настаивает на проведении перевода или пытается совершить его повторно в течение двухдневного «периода охлаждения». Банк должен сообщать клиенту, что транзакция приостановлена, указать причины и срок приостановки. За это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать перевод. Но если после двух дней «охлаждения» пользователь все равно совершает ту же операцию, банк уже обязан ее исполнить и финансовую ответственность нести не будет.
Если же банк получил от ЦБ данные, что информация о получателе средств есть в базе мошеннических операций, но провел транзакцию, не ввел «период охлаждения» и не предупредил клиента о возможной опасности кражи денег, ему придется вернуть всю похищенную сумму в течение 30 календарных дней. Закон работает при пополнении счета через банкомат или переводе через банкомат, но не при снятии наличных.
Немаловажную роль в увеличении показателей по хищениям сыграл и обмен данными между регулятором, банками и правоохранительными органами, запущенный в конце октября 2023 г., отмечает ЦБ. Информация о хищениях поступает в базу данных регулятора от правоохранительных органов, даже когда пострадавшие не обращаются с заявлением в свой банк, уточняется в сообщении.