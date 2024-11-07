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Количество хакерских атак на банки с начала года увеличилось вдвое

Эксперты связывают это со стремительным ростом уровня подготовки киберпреступников
Мария Арялина
Наталья Заруцкая
Рост кибератак на российские компании президент «Ростелекома» Михаил Осеевский связал с деятельностью украинских спецслужб/ Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

За 10 месяцев 2024 г. на финансовый сектор было совершено в 2 раза больше атак, чем за весь 2023 год. Такой статистикой с «Ведомостями» поделилась «дочка» МТС, компания RED Security (ранее МТС RED). С начала года аналитики RED Security SOC отразили почти 17 000 кибератак на банки. Финансовый сектор занял 3-е место в рейтинге самых атакуемых отраслей с начала года, рассказали они «Ведомостям». На 1-м месте, по статистике RED Security, оказалась промышленность, на 2-м – IT-компании.

Аналитики RED Security SOC также отмечают увеличение объемов целевого фишинга, направляемого в адрес банковских сотрудников. Для таких атак хакеры активно используют технологии искусственного интеллекта (ИИ), и, по прогнозам аналитиков, в ближайшее время банки придут к использованию ИИ и в целях защиты – для обнаружения киберугроз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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