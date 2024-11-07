Количество хакерских атак на банки с начала года увеличилось вдвое

За 10 месяцев 2024 г. на финансовый сектор было совершено в 2 раза больше атак, чем за весь 2023 год. Такой статистикой с «Ведомостями» поделилась «дочка» МТС, компания RED Security (ранее МТС RED). С начала года аналитики RED Security SOC отразили почти 17 000 кибератак на банки. Финансовый сектор занял 3-е место в рейтинге самых атакуемых отраслей с начала года, рассказали они «Ведомостям». На 1-м месте, по статистике RED Security, оказалась промышленность, на 2-м – IT-компании.