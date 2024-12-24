Суд приговорил к штрафу краснодарского школьника за нападение с ножом

Родители ученика являются гражданами Армении. В ходе следствия было выяснено, что они нарушили режим пребывания на территории РФ, за что им грозит депортация. В сообщении судов Краснодарского края говорится, что нападавший покинет страну вместе с родителями: «После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации».