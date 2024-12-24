Суд приговорил к штрафу краснодарского школьника за нападение с ножом
Прикубанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении школьника 2010 г. р., обвиняемого в нападении на сверстников на территории школы, ему назначен штраф, сообщается в Telegram-канале судов Краснодарского края.
Слушание по делу проводилось в закрытом режиме. Подросток признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), за что ему назначен штраф в размере 30 000 руб.
Родители ученика являются гражданами Армении. В ходе следствия было выяснено, что они нарушили режим пребывания на территории РФ, за что им грозит депортация. В сообщении судов Краснодарского края говорится, что нападавший покинет страну вместе с родителями: «После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации».
Конфликт произошел в филиале Краснодарской школе № 94 в начале декабря. В тяжелом состоянии в больницу было доставлено пять пострадавших учеников. Нападавшего задержали на месте происшествия.