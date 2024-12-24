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Суд приговорил к штрафу краснодарского школьника за нападение с ножом

Ведомости

Прикубанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении школьника 2010 г. р., обвиняемого в нападении на сверстников на территории школы, ему назначен штраф, сообщается в Telegram-канале судов Краснодарского края.

Слушание по делу проводилось в закрытом режиме. Подросток признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), за что ему назначен штраф в размере 30 000 руб.

Родители ученика являются гражданами Армении. В ходе следствия было выяснено, что они нарушили режим пребывания на территории РФ, за что им грозит депортация. В сообщении судов Краснодарского края говорится, что нападавший покинет страну вместе с родителями: «После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации».

Конфликт произошел в филиале Краснодарской школе № 94 в начале декабря. В тяжелом состоянии в больницу было доставлено пять пострадавших учеников. Нападавшего задержали на месте происшествия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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